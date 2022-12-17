兒科病房變樂園！花蓮慈院辦聖誕趴　十大傑出青年扮聖誕老公公

▲國際青年商會與十大傑出青年得獎者，一齊和病房的小朋友們歡慶佳節。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

耶誕節即將到來！花蓮慈濟醫院洋溢著過節的溫馨氣氛，兒科病房團隊於十二月十五日上午舉辦「環保小尖兵，垃圾變黃金」耶誕活動，由今年獲得台灣十大傑出青年榮譽的宋景歡副護理長牽線，邀請十大傑出青年得獎者們一齊和病房的小朋友們歡慶佳節。宋景歡說，獲獎者們聽聞她在醫院兒科病房服務，表示若有機會想來關心這些勇敢跟病魔作戰的孩子們，才促成這次耶誕送愛的好因緣。

▲今年獲得台灣十大傑出青年的宋景歡副護理長表示，其他獲獎者們聽聞她在醫院兒科病房服務，促成了這次耶誕送愛的好因緣。

為了讓節日更有意義，花蓮慈院兒科團隊把握節慶氣氛推廣環保觀念，教導孩子們正確的分類回收知識，介紹可以利用各類回收物再造出生活中的實用物品，透過Q&A問答互動加深小朋友們的印象，希望讓大家在慶祝過節的同時，也能一起愛護地球做環保。「寶特瓶居然可以做成衣服、紙張回收後也能變成衛生紙！」病房護理師藉由生動有趣的情境演出，向孩子們傳遞正確的環保資訊，除了做禁止隨手丟垃圾、應妥善做好垃圾分類，更重要的還是要在日常中減少使用一次性材質的東西，盡量養成自備環保杯碗筷和提袋的好習慣。

▲青年商會總幹事與十大傑出青年宋明哲利用自製的可愛扭蛋機台讓孩子們體驗扭蛋樂趣。

兒科病房主任陳明群表示，每年十二月花蓮慈院兒科病房都會舉辦耶誕活動，除了讓住在病房中的小朋友們能感受過節氛圍，也讓這些悉心照顧孩子的偉大父母，能夠和孩子共同製造美好親子回憶。今年很特別的是有十大傑出青年與國際青年商會，聽說東部地區的有這些生病長期住院的孩子，便藉著耶誕節的機會特地過來花蓮，扮演一回送禮物的耶誕老公公，給予兒科病房的病童們關懷，希望送上這些禮物能讓孩子們在病房裡也度過一個開心的節日，勇敢戰勝病魔，健康長大。

▲十大傑出青年獲獎者宋明哲身穿消防員服裝，向孩子們介紹自己的職業，也祝福小朋友都能像打火英雄一樣，努力對抗疾病、戰勝病魔。

帶著十大傑出青年們用心準備的禮物，國際青年商會總幹事與十大傑出青年獲獎者的宋明哲先生作為代表，親自來到花蓮慈院兒科病房，利用自製的可愛扭蛋機台讓孩子們體驗扭蛋樂趣，並送上利用回收物再製成的環保餐具和更多包裝精美的耶誕禮物；國際青年商會總幹事陳俊竹說，看見孩子們的笑容就覺得準備的一切都值得了，很感謝兒科病房用心準備派對和設計課程，不僅溫暖孩子們的心，就連他們也深受感動。陳明群主任感恩能結下這次良緣，並代表病房團隊也送上「耶誕禮物」，祝福每個人都能快快樂樂度過耶誕佳節！