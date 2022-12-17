歲末傳遞愛與溫暖！　台東縣府陪監護兒少圓夢...失親童重溫家庭

▲台東縣政府17日舉辦，111年度監護兒少歲末聚餐活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

12月開啟聖誕節歡樂氣氛，台東縣政府為了讓縣長監護的51名失親孩童能有一場歡樂溫馨的饗宴，17日舉辦111年度監護兒少歲末聚餐活動，縣長饒慶鈴化身為縣長媽媽，與台東縣監護兒少及寄養爸媽、機構社工等歡度溫馨的假日午餐。

饒慶鈴表示，讓台東孩子在家庭中健康成長是長期以來的信念，為此縣府針對多重問題、資源明顯不足的危機家庭，與各民間機構社福團體合作推動相關服務，推出多項兒少保護方案，透過提供多元家庭支持服務與資源，如兒童及少年保護個案家庭處遇服務計畫、兒童及少年保護追蹤輔導、親屬家庭媒合與支持計畫等方案，協助家庭改善功能、提升兒少生活與學習品質。透過資源挹注及密集處遇服務，改善家長親職功能與照顧壓力，有效減少兒少受虐風險。

目前由台東縣府監護的兒少共有51位，大多因家庭發生重大變故致家庭失功能，或家長缺乏親職能力及嚴重不當對待，最終經由法院裁定停止父母親權而改由縣府監護。基於維護兒少最佳利益，縣府依不同年齡，妥適安排兒少最適切的照顧方式。

此次特別感謝財團法人台灣郵政協會大力支持贊助活動，以及新北市樂心關懷協會致贈每位安置兒少鞋子，除了讓監護兒少在歲末感受年節的氣氛，更感謝寄養爸媽細心照顧及兒少安置機構工作人員長期的辛勞。活動前特別由監護安置兒少先許願，由社會處貼心準備心願禮物、魔術師表演，最後由監護兒少為縣長媽媽獻上感恩及祝福。