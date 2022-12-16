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聖誕傳愛老情人　豪棋建設讓愛在一起

▲台南知名企業豪棋建設，持續與伊甸基金會以勒巷弄長照站，舉辦「傳愛老情人讓愛在伊起」志工活動，鼓勵社區銀髮長輩走出家門，與人互動，延緩失智及老化的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南知名企業豪棋建設，持續與伊甸基金會以勒巷弄長照站，舉辦「傳愛老情人讓愛在伊起」志工活動，鼓勵社區銀髮長輩走出家門，與人互動，延緩失智及老化的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖誕傳愛不間斷，連續5年耶誕佳節前夕，台南知名企業豪棋建設，不僅持續與伊甸基金會以勒巷弄長照站，舉辦「傳愛老情人讓愛在伊起」志工活動，鼓勵社區銀髮長輩走出家門，與人互動，延緩失智及老化的風險。

今年豪棋建設除了以實際行動擔任志工，更捐款10萬元認購伊甸基金會阿萬師輔具清潔工場「消毒硬體設備」，讓每位獨居長輩和身障朋友，擁有乾淨的輔具可以代步，走出戶外體驗大自然的美好。

迎接溫馨佳節，為讓長輩們擁有特別的歡樂耶誕，豪棋建設林慶輝董事長及謝銘源副總號召近15位公司員工一起加入守護銀髮老寶貝的行列，捲起袖子巧扮手作老師，協助長輩親手製作「聖誕香磚」。

▲台南知名企業豪棋建設，持續與伊甸基金會以勒巷弄長照站，舉辦「傳愛老情人讓愛在伊起」志工活動，鼓勵社區銀髮長輩走出家門，與人互動，延緩失智及老化的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年高齡81歲的顏奶奶，獨居的她，雖然記憶力不如往年，但從三年前開始來到伊甸長照據點接受服務，顏奶奶不僅開朗活潑的起來，還交到了很多老朋友，照服員更積極鼓勵她報名團體分享與律動…等各項有趣課程後，奶奶不僅每天準時到教室報到，還會主動分享往事，透過伊甸巷弄長照站的長輩服務，讓阿公阿嬤們在「健康、自主、尊嚴」的友善環當中，持續保有安心歡喜的老年生活。

▲台南知名企業豪棋建設，持續與伊甸基金會以勒巷弄長照站，舉辦「傳愛老情人讓愛在伊起」志工活動，鼓勵社區銀髮長輩走出家門，與人互動，延緩失智及老化的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

豪棋建設謝銘源副總表示，每年透過難得的志工活動，看到每個熟悉的老臉孔，長輩們精神飽滿的樣子，心裡都會很有感觸，希望豪棋建設每位同仁和住戶們溫馨的陪伴，可以讓長輩們留下美好深刻的回憶！透過有意義的志工活動，我們希望可以號召更多有能力的人一起來守護長輩們，讓這群可愛的阿公阿嬤可以安心又有尊嚴的歡渡晚年生活。

▲台南知名企業豪棋建設，持續與伊甸基金會以勒巷弄長照站，舉辦「傳愛老情人讓愛在伊起」志工活動，鼓勵社區銀髮長輩走出家門，與人互動，延緩失智及老化的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，謝謝豪棋建設長期陪伴著我們，支持伊甸長者的服務，每年更是謹守和長輩的約定，身體力行擔任志工和阿公阿嬤們一起渡過溫馨甜蜜的聖誕佳節，今年看見家住偏遠地區長輩們的需要，二話不說立即支持偏鄉輔具清潔的服務，幫助與輔具形影不離的身障者們，打造乾淨衛生的生活，歲末年終的這時節，讓弱勢家庭感到溫暖不孤單。

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