【廣編】麥卡倫特展暖心登場　高爾宣親授「浪漫聖誕提案」麥卡倫珍稀酒款x奶油酥餅

▲完美細節控的高爾宣親授自己的「高式浪漫聖誕提案」。

圖、文／麥卡倫提供

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫悉心打造優雅、經典的傳統蘇格蘭式聖誕，在遠東信義百貨A13限時展出的《麥卡倫時代迴廊特展 》，以《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》為主題，帶出傳奇女性領導人－麥卡倫前董事總經理Janet Harbinson女士的傳奇故事。創作才子高爾宣現場也親授自己的「高式浪漫聖誕提案」，以麥卡倫珍稀佳釀輔以濃郁香甜的奶油酥餅，激盪出香醇濃厚的蘇格蘭式慶典，帶領大家一同探索最極致的蘇格蘭底蘊，感受無與倫比的聖誕魅力。



完整呈現經典的蘇格蘭氛圍，特別選用諾貝松原樹枝條打造富饒優雅的聖誕樹與花圈，將蘇格蘭高地的浪漫魅力完整呈現，讓《麥卡倫時代迴廊特展 》成為信義區必去的聖誕秘境。完美細節控的高爾宣親授自己的「高式浪漫聖誕提案」：「冷冷的聖誕節，最需要儀式感的撫慰，讓人沈浸在滿滿的幸福氛圍裡，麥卡倫珍稀佳釀搭配濃郁香甜的奶油酥餅，激盪出香醇濃厚的蘇格蘭底蘊，讓人打從心裡暖起來，絕對是今年聖誕節必去的地方！」推薦粉絲也一起到《麥卡倫時代迴廊特展 》度過別具意義的聖誕節。

即日起於遠東百貨信義A13即可體驗《麥卡倫春宴系列 – 蘇格蘭新年 A Night On Earth In Scotland 2022年限定版 43%》及麥卡倫年度限量系列《The Harmony Collection》第二款「阿拉比卡之旅」，消費即可獲得暖心聖誕小禮，詳細活動資訊請洽麥卡倫官網：https://www.themacallan.com