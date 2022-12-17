最強慶典！奇美聖誕週末　一秒到英國歡樂派對登場

▲奇美博物館「聖誕週末」17日起連續兩個週末盛大展開！今年主打「英國風的歡樂派對」，園區處處充滿英倫氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最熱鬧好玩的派對來了！奇美博物館「聖誕週末」17日起連續兩個週末盛大展開！今年主打「英國風的歡樂派對」，園區處處充滿英倫氣氛，旗海飄揚的英國米字旗、倫敦地鐵符號、可愛英國士兵等各種英國元素映入眼簾。

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館方更首度以英國皇家儀式揭開活動序幕，帶出遊行、市集、音樂、舞蹈、電影、展覽等活動，讓大小朋友體驗一場史上最豐富的聖誕週末。寒流來襲，今天天氣寒冷，偶有飄雨，但遊客興致未減，估計活動首日湧入超過1萬人。冷冷的天氣搭配奇美博物館的美景，讓遊客直呼：「就像在國外過聖誕節！

今天活動一開始就令民眾十分驚豔，館方特別設計一個充滿英國皇家氛圍的開場儀式，由音樂家吹奏小號，再由英國士兵隆重宣告活動正式開始，在充滿節慶感的管樂演奏中，聖誕老公公與英國士兵遊行隊伍浩蕩出場，緊接著現場突然揚起歡樂的派對音樂，氣氛從隆重慶典轉而變成輕鬆喧鬧的派對場面，聖誕老公公也拉著遊客一起跳舞，一下子就把氣氛炒熱。

今年的聖誕遊行隊伍很不一樣，除了首度出現英國士兵，聖誕老公公與聖誕好朋友們的裝扮都融入英國軍裝元素，整個隊伍看起來威風凜凜、神采奕奕。有趣的是，遊行現場竟出現一群民眾扮成羅馬士兵搶鏡，當英國士兵、羅馬士兵與聖誕老公公同時現身廣場時，形成一道跳躍時空的趣味景致，引來人群爭相合照。

這次活動的表演節目創下史上新高，備受矚目的「英國名琴沙龍音樂會」祭出英國最古老的提琴，此為英格蘭公認首位製琴師雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作；另一把演出的「艾爾加」名琴，是英國偉大作曲家艾爾加（Edward Elgar）曾持有的珍貴提琴，當此琴拉奏艾爾加創作的〈愛的禮讚〉等耳熟能詳的名曲時，在場觀眾不禁油然升起一股莫名的感動。

除了音樂表演，舞蹈演出也精采萬分，包括熱力四射的動感街舞、可愛優美的兒童芭蕾舞，更有宮廷禮儀舞蹈教學，使遊客感受如同英國紳士淑女般的社交情境。而晚間最高潮莫過於是廣場大舞會，現場播放一首首經典流行歌曲，熟悉的弦律讓大家跳得自信又自在，不少民眾還邊跳邊唱，玩得相當盡興。民眾參加舞會後，幾乎都佇足廣場等候聖誕樹燈光秀登場，絢麗光束搭配聖誕樂音令人陶醉不已。

好評不斷的「聖誕市集」集結百家攤位，無論是聖誕節必吃的熱紅酒、肉桂捲，英式小點如司康、炸魚薯條，或是豐盛澎派的限量龍蝦堡、漢堡大樓等都出現排隊人潮。為了照顧蔬食者的需求，館方也引進素食名店如林針嬤鹹水G、全台唯一的全素串燒餐車樹巢Tree Nest等。攤位類型囊括了平民美食到豪華大餐，口味兼顧男女老少且葷素皆有，讓慕名而來的遊客大呼過癮。

在展覽部分，首推國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，此為英國國家肖像藝廊160年首度大規模的世界巡迴，若錯過這次展出，之後需到英國才能欣賞這些國寶級肖像；為了維護參觀品質，聖誕週末期間採100元加購入場，由於該展票券原價為450元，因此不少民眾直呼划算。配合國際大展主題，館方也在常設展規畫「典藏肖像推薦」，參觀者可一口氣飽覽更多時代人物。

此外，今年擴大區域的「快閃美術館」，聚集大批孩子著色創作，每個人都滿心期待作品上牆的那一刻；「戶外星光電影」從下午起就有許多家庭在草坪上野餐等候電影播放；「幸福聖誕樹」從早到晚圍繞著人群拍照打卡；廣場一側的「許願樹」掛了滿滿的心願，簡短的留言流露最真摯的情感……整個園區處處都是美麗溫馨的畫面。奇美博物館館長許家彰表示：「今年是博物館30週年，感謝大家一路相挺，『聖誕週末』是30週年感恩活動中的精采壓軸，希望人人可以玩得盡興，開心地為今年劃下完美句點，同時帶著這份幸福感迎接新的一年。奇美博物館也會持續規畫各種藝文體驗，陪伴大家度過未來的每一天。」

奇美博物館「2022聖誕週末」將於12/18（日）、12/24（六）、12/25（日）持續展開，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元，即日起至12/23於「KLOOK客路」網站、全台7-ELEVEN 門市ibon機台與網站販售。如欲參觀國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》可額外以100元加購入場票。詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。