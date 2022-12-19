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1.8K「水岸步道」安全溫馨　土庫鎮民厝邊相揪運動新聚點

▲「水岸步道」總長度近1.8公里，一條水岸步道刻畫出不同時刻的情感溫度，是屬於在地人的「幸福土庫」。（圖／土庫鎮公所提供）

▲「水岸步道」總長度近1.8公里，一條水岸步道刻畫出不同時刻的情感溫度，是屬於在地人的「幸福土庫」。（圖／土庫鎮公所提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮位於縣中央、東與虎尾、大埤相鄰，西南與元長鄉為臨，西向是褒忠、北接新虎尾溪與崙背為界。2018年張榮麗上任鎮長後推動教育、文化、建設外，更積極推動行人通行步道，期間奔波中央爭取補助，為讓土庫有更幸福的未來不遺餘力，任內完成水岸步道，更是附近居民及遊客的運動散步好去處。

鎮公所向營建署爭取補助4000多萬，再造小支線「水岸步道」總長度近1.8公里，一條水岸步道刻畫出不同時刻的情感溫度，是屬於在地人的「幸福土庫」。土庫鎮長張榮麗2022九合一基層選舉挑戰連任失利，但卸任前仍持續用心於鎮政，對於剛完工驗收的第二期小田支線工程，更是親自來回走著，細心觀察路燈狀況及改善之處。

▲「水岸步道」總長度近1.8公里，一條水岸步道刻畫出不同時刻的情感溫度，是屬於在地人的「幸福土庫」。（圖／土庫鎮公所提供）

▲土庫鎮長張榮麗受訪表示，這條步道目前已經完成前兩期的工程，原規劃繼續爭取經費延長步道設施並搭配老人長青公園改建共融式公園來以吸引返鄉探親的遊子與觀光遊客久留。（圖／土庫鎮公所提供）

附近民眾指出，在清晨可以看到許多健走、晨跑鄉親，此起彼落的問早聲拉開一天的序曲、在傍晚時分可以看到親子散步騎三輪車、夕陽下拉長的影子交疊著，各種甜蜜氛圍都是屬於鄉親幸福，月亮升起時，晚餐後運動散步消食的在地居民相互一聲聲親切的「呷飽未」，樸實無華即是最真切的問候。

土庫鎮長張榮麗受訪表示，這條步道目前已經完成前兩期的工程，原規劃繼續爭取經費延長步道設施並搭配老人長青公園改建共融式公園來以吸引返鄉探親的遊子與觀光遊客久留。張榮麗說，雖無法連任繼續推動，但民眾的需求傾向於延續建設，任期內將會盡心盡力直至卸任那日，亦期望新任鎮長可以繼續爭取第三期工程。

▲「水岸步道」總長度近1.8公里，一條水岸步道刻畫出不同時刻的情感溫度，是屬於在地人的「幸福土庫」。（圖／土庫鎮公所提供）

▲土庫鎮長張榮麗受說，行人安全與居民休閒的需求，促使步道工程的推動，任期內將會盡心盡力直至卸任那日，亦期望新任鎮長可以繼續爭取第三期工程。（圖／土庫鎮公所提供）

張榮麗提到任期間，民眾的需求就是其施政的主軸，需要做的事情真的太多了，行人安全與居民休閒的需求，促使步道工程的推動；幼兒教育環境與社區長者使用活動空間的需求，促使興建聯合幼兒園等。好的政策需要前期規劃與後期執行，經費注、場域限制、法令規範等多方面皆須評估。四年的兢兢業業仍有許多規畫中的鎮政尚未推展，未來祝福土庫更幸福更美好。

▲土庫鎮長張榮麗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張榮麗上任鎮長後推動教育、文化、建設外，更積極推動行人通行步道，期間奔波中央爭取補助，為讓土庫有更幸福的未來不遺餘力。（圖／翻攝自Facebook／張榮麗）

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