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獨／2022世足賽爆冷　雲林「真男人」狠吞運彩！打嗝還有味道

記者蔡佩旻／雲林報導

2022年國際足總世界盃於11月20日至12月18日在卡達舉行，世足不僅讓球迷瘋熬夜觀賽，更吸引國人下注台灣運彩發大財，截至12月15日世界盃累計銷售已達87.6億，惟本屆世足賽戰況多次「爆冷輸」讓彩迷傻眼。一名陳姓民眾在12月9日下注克羅埃西亞對巴西100元，結局大爆冷便將彩券配啤酒「吞掉」獲友人笑讚「真男人」！

雲林31歲陳姓男子目前單身，世足賽期間在友人家觀賽。12月9日晚間，一行人關注克羅埃西亞對巴西賽事，陳男認為巴西隊是大熱門，絕對不可能輸，便花100元下注運彩賭巴西贏。當時幾人一度聊到小賭可以下巴西與阿根廷贏，衝爆冷就下克羅埃西亞與荷蘭，但陳男認為16強已經0：0怎麼可能8強又平手，因此揚言再有「我就吃彩券」。

▲雲林一名陳姓男子誇張喊吞彩券，最後真將彩券吞下，獲網讚「真男人」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼陳姓男子不信邪，揚言再爆冷門就吞彩券，最後果真履行承諾，被網大讚「真男人」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名陳姓男子誇張喊吞彩券，最後真將彩券吞下，獲網讚「真男人」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳姓「真男人」接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時說，當天在社群講完、比賽開始一度1:0，他一度興奮高呼「不用吃彩券了！」怎料才過12分鐘，克羅埃西亞的佩特科維奇踢進，爆冷形成1:1，讓大家當場驚呆。之後，進入PK決賽踢5球，最終克羅埃西亞4比2大贏巴西，然而他已經在800人群組承諾吞彩券，伴隨著不甘心，他決定實現諾言。

▲雲林一名陳姓男子誇張喊吞彩券，最後真將彩券吞下，獲網讚「真男人」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲克羅埃西亞對巴西賽事讓陳男相當不甘心，吞下一張運彩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「真男人」回憶當天吞彩券情景，陳男笑說，一開始還吞不下去，咀嚼很久，後來配啤酒總花了1分鐘40秒才完全吞掉，現在想起來不後悔，但還是對當天賽事結局感到不可思議。至於吞完的感覺如何，陳男回應「吃不飽」、「很貴的一餐」。

陳男最後強調，吞彩券是不好的示範，呼籲大家千萬不要模仿，以維護身體健康。

▲雲林一名陳姓男子誇張喊吞彩券，最後真將彩券吞下，獲網讚「真男人」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲比賽開始後一度1:0，當下興奮呼喊「不用吃彩券了！！！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

當天在場的廖姓友人則說，看到陳男吞下運彩後，除了大爆笑之外，他也當場問了一句「你有吃飽嗎？」，因為現場還有其他朋友共7人，本來以為陳男咬不爛彩券會放棄吐出來，沒想到對方竟配著啤酒吞掉，後來畫面上傳好友群組，眾人紛紛大讚「真男人」。

廖姓友人回憶，當晚陳男因為配啤酒下肚，打酒嗝時還有一點熱感應紙的味道，這樣的情況還一路持續到隔天早上，好在對方健康沒有出現異狀。

▲雲林一名陳姓男子誇張喊吞彩券，最後真將彩券吞下，獲網讚「真男人」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名陳姓男子最後真將彩券吞下，被朋友大讚「真男人」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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