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基隆次世代雙價莫德納BA.5疫苗　大型接種站周六日隨到隨打

▲基隆疫苗「全罩」涵蓋率本島第三 65至74歲施打率83.3%第一。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市將於12月24、25日開設次世代雙價莫德納大型接種站。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（19日）公布國內本土病例，新增1萬0317例，其中基隆新增131例，全市專責病房空床率70.4%，寒流來襲氣溫降，市府叮嚀民眾注意保暖，落實手部清潔、咳嗽禮節，本市將於12月24、25日開設次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站，滿6歲以上民眾即可接種，隨到隨打，接種時攜小黃卡、健保卡。

市府表示，次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站，在12月24、25日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，供民眾免預約接種，地點在基隆港務分公司靠中正路側1樓。這周末到接種站打追加劑疫苗，6至11歲發200元禮券，65歲以上長者發500元禮券。

衛生局叮嚀市民朋友，疾管署提醒，若生病則在家休息，避免流感病毒傳播，呼籲流感重症高危險群，若出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，請就近就醫，留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，掌握治療黃金時間，降低引發重症風險。

▲1219基隆疫情資訊。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日131名確診人數中，包括外縣市通報19例，佔14.50%；其中女性68人、男性63人；若以年齡別區分，35-44歲有33人，占25.19%，其次25-34歲有27人，占20.61%；至於75歲以上的長者有5人、65-74歲有14人、6歲以下有0人。

市府表示，本市現有COVID-19專責病房54床，目前收治16人、空床38床，空床率70.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症13名；部立基隆醫院，輕症3名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬8815人，利用快速通道的有5萬6532人，有12萬6676人完成健康條件審核，符合資格已派案10萬1357人，條件不符合則有2萬5319人。

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