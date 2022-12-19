快訊／今增23死！本土+10317　疫情緩降「比上周同期少4%」

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連10日升溫後終反彈！中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增1萬0317例本土病例，與昨日和上周同期相比都略為下降，疫情監測組組長周志浩表示，與上周同期相比少4%，但不排除之後又再增加。今日另增48例境外移入、23例死亡，都比前幾天少。

指揮中心表示，今日新增之10,317例本土病例，為4,854例男性、5,447例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(1,949例)，臺中市(1,356例)，桃園市(1,290例)，高雄市(1,123例)，臺北市(1,085例)，臺南市(749例)，彰化縣(481例)，新竹縣(373例)，苗栗縣(295例)，新竹市(272例)，雲林縣(222例)，屏東縣(213例)，南投縣(172例)，嘉義縣(162例)，基隆市(131例)，宜蘭縣(131例)，花蓮縣(90例)，嘉義市(84例)，金門縣(55例)，臺東縣(43例)，澎湖縣(38例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為10例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至12月15日，死亡日期介於6月1日至12月16日。

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指揮中心說明，今日新增48例境外移入個案中，為19例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自中國(3例)、菲律賓、越南及新加坡(各1例)，另81例感染國家調查中。入境日期介於今年11月19日至12月17日。

▲12/19新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計20,462,352例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,873,020 例排除)，其中8,588,414例確診，分別為38,897例境外移入、8,549,463例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計14,913例COVID-19死亡病例，其中14,896例本土，個案居住縣市分布為新北市2,917例、臺北市1,622例、臺中市1,583例、高雄市1,460例、臺南市1,113例、桃園市1,102例、彰化縣929例、屏東縣580例、南投縣489例、雲林縣488例、苗栗縣410例、嘉義縣389例、宜蘭縣318例、基隆市311例、花蓮縣259例、嘉義市254例、新竹縣248例、臺東縣192例、新竹市160例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/19本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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