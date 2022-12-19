國人自大陸返台驗出BF.7變異株！　羅一鈞：北京周圍流行

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增74例Omicron亞型變異株確定病例，分別為50例本土個案，其中有42例BA.5、4例BA.2.75、1例XBB、2例BQ.1、1例BF.7，另有24例境外移入。醫療應變組副組長羅一鈞表示，BF.7是有一例國人從中國大陸返台有症狀被驗陽姓，目前也掌握中國大陸北京地區流行主流病毒以BF.7為主。

羅一鈞說，新增42例BA.5本土個案，占上週所有已定序之50例約84%，為24名男性、18名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部32例、中部4例、南部5例、東部1例，確診日介於今年11月3日至12月9日。

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▲上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）



截至目前國內今(2022)年累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例XBB為21例、BF.7為6例、BQ.1為21例、BA.5為1,268例、BA.4為104例、BA.2.75為99例、BA.2為1,029例；另累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為2例、BQ.1為7例、BA.5為1,474例、BA.4為5例、BA.2.75為11例、BA.2為2,534例。

另針對國內境外移入24例BA.5、BA.2.75、 BQ.1、XBB、BF.7及 BA.2個案，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，入境日介於今年11月28日至12月10日。其中檢出9例BA.5個案分別自日本(5例)，泰國(2例)，中國及美國(各1例)移入；7例BA2.75個案分別自越南(4例)，日本、印尼及紐西蘭(各1例)移入； 4例BQ.1個案分別自德國(2例)，土耳其及義大利(各1例)移入；2例XBB個案分別自日本及紐西蘭(各1例)移入；1例BF.7個案自中國移入；1例BA.2個案自菲律賓移入。

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年12月14日資料指出，全球已發現超過540種Omicron次分支變異株及60種重組變異株；目前BA.5變異株佔比約為73.7%，仍為全球主流株；BQ.1變異株傳播快速，已於至少90個國家檢出，佔比約33.9%，已成為歐、美多國主流株；BA.2.75及XBB等變異株佔比持續緩增，已分別於至少85個及70個國家檢出，佔比分別約7.2%及3.9%，主要來自東南亞及西太平洋國家，且於部分國家有共同流行情形。

WHO也在12月14日表示，隨Omicron病毒持續變異，上述相關變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳增長優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示BQ.1、BA.2.75及XBB等變異株之疾病嚴重度未明顯增加，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

▲新興Omicron變異株監測結果。（圖／記指揮中心提供）



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