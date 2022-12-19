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普拿疼缺貨！王必勝：藥局出現大量收購　喊話「不要買藥寄國外」

▲▼12/19中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

缺藥議題延燒！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝坦言，近期對市場和藥局端調查發現，國內普拿疼出現部分大量收購情形，藥局架上也所剩無幾，有洽詢廠商希望供應市場需求，另呼籲民眾對於藥品要適當購買，「不要大量購買轉寄國外」，另會持續監測市場供需狀況，評估是否要採取另外措施。

王必勝表示，目前國內有缺藥問題的退燒藥為普拿疼，國內同成份光是有藥品許可證有77張，持續有在生產的有47張，庫存量5400萬顆，推估每天用掉2000萬顆，推估還有2.7個月健保用量；目前原料藥可生產數量約2億1316萬顆，以疫情前（108年）健保平均用量估算，仍有10.6個月用量。

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此外，國產布洛芬指示藥品有效藥品許可證14張，其中9張持續生產，目前庫存約91萬顆，廠商回報約有1個月供應量；在布洛芬原料藥方面，可生產數量約450萬顆，以廠商回報供應量估算，約為5個月供應量。

王必勝提到，國產口服退燒藥物暫無短缺，原料及產能也沒有問題，食藥署已請國內藥廠針對使用中國原料藥的退燒、咳嗽等疫情常用藥品，應儘速新增其他國家原料藥來源，及早訂購及增加儲備等，並加速新增原料藥來源審查流程，持續監控藥品供應狀況。

▲▼普拿疼存量說明。（圖／指揮中心提供）

▲普拿疼存量說明。（圖／指揮中心提供）

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