雲林大美楊桃產量減　莿桐鄉農會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉種植楊桃已有50多年的歷史，早期種植面積約有100公頃，隨著農民老化現在只剩下40公頃正慢慢凋零，莿桐鄉農會為免其窘境，透過記者會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」，莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，我們希望將把楊桃土地承租起來，讓達人教授青農將莿桐獨有農特產繼續傳承。

▲莿桐大美人楊桃今年2月產期因為受氣候影響期延，也因產量低所限量在3月15日至4月15日於全家行動購獨家販售，堅持在欉黃，今天採摘明天送達消費者手上。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉大美村位地處肥沃的濁水溪沖積平原，氣候溫和及水源充沛，所生產的楊桃品質榮登全國之冠，曾二度獲全國楊桃評等總冠軍，為台灣生產楊桃的重鎮。品種是軟枝楊桃嫁接馬來西亞八號，在全台灣唯莿桐鄉獨有，特點為果稜飽滿、風味佳、甜度高(10度以上)、耐保存。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，「整個楊桃產期為10月與2月，今年因為受氣候影響採收期延，需要到3月15日才能開始採收，因產量低所以今年3月15日至4月15日在全家行動購獨家販售，我們堅持在欉黃，今天採摘明天送達消費者手上，也是我們做這個禮盒在全家通路最重要的差異。」

▲莿桐鄉大美村早期楊桃種植面積約有100公頃，隨著農民老化現在只剩下40公頃正慢慢凋零，莿桐鄉農會為免其窘境，透過記者會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」，希望承租退休老農的楊桃農地，讓青農繼續傳承。（圖／記者蔡佩旻攝）

張鈺萱說，今年因為受氣候影響採收期延遲一個月，品質比往年都好，我們更希望能將栽種面積擴大，目前楊桃栽種面積僅剩40公頃，隨著楊桃農年紀老化，莿桐鄉農會呼籲，如果有老農無法繼續栽種，請到莿桐鄉農會登記，農會希望把所有楊桃土地承租起來，讓達人教授青農將莿桐獨有農特產繼續傳承。

張鈺萱提到，莿桐大美村的大美人楊桃，堅持在欉黃，透過多次獲得楊桃冠軍，楊桃達人張文質的教導，傳承給莿桐青農們；結合農委會藥毒所最新的質譜檢驗在全家超商通路獨賣，建立完整安全的楊桃供應鏈，將莿桐楊桃產業，美麗的傳承下去。自3月15日到4月15日，在全家行動購開放訂購。

楊桃達人張文質表示，民眾切楊桃時喜歡橫切成星星狀一來好切、二來漂亮，但其實正確的楊桃切法為長條狀，張文質說，垂墜的果實下方會比較甜，橫切時除了會將纖維清脆口感的纖維破壞以外，吃到頭的會感覺不甜不好吃，所以內行人都是切條狀，順著內部刮即能輕鬆去籽，口感也會差很多。

張文質表示指出，楊桃要在欉黃才能會好吃，邊稜線的綠色在樹上熟度夠之後慢慢變黃，此時楊桃的酸澀才會昇華成甜味，這也是我們大美楊桃的魅力；張鈺萱透露，下星期一開始採收後將會寄一盒楊桃送蔡英文總統，送一盒給陳時中部長讓他們防疫不肺力。

▲▼楊桃達人張文質示範，正確的楊桃切法為長條狀，張文質說，垂墜的果實下方會比較甜，橫切時除了會將纖維清脆口感的纖維破壞以外，吃到頭的會感覺不甜不好吃，所以內行人都是切條狀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐大美人楊桃將在下星期一開始採收後將會寄一盒楊桃送蔡英文總統，送一盒給陳時中部長讓他們防疫不肺力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉大美村早期楊桃種植面積約有100公頃，隨著農民老化現在只剩下40公頃正慢慢凋零，莿桐鄉農會為免其窘境，透過記者會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」，希望承租退休老農的楊桃農地，讓青農繼續傳承。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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