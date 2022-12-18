幸褔土庫聖誔報佳音　聚300鄉親踩街傳愛

▲土庫鎮公所舉辦一年一度的聖誕活動「幸褔土庫．聖誔報佳音」，聚集鎮內鄉親大小朋友一同歡樂提前過聖誕節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮公所舉辦一年一度的聖誕活動「幸褔土庫．聖誔報佳音」，昨日於土庫鎮公所旁空地辦理，現場除了有精彩國際級的表演活動、踩街報佳音，更有驚喜禮品摸彩及熱鬧巿集，聚集鎮內鄉親大小朋友一同歡樂提前過聖誕節。

土庫鎮耶誕巿集聚集超過40個攤位，現場設有鄉親所喜愛的寶貝老闆市集，小小老闆們，各個準備好家裡的玩具、書籍、手工物、餅乾等，在市集中大展身手。吸引民眾挖掘好吃、好玩、好用的優質商品，熱鬧巿集辦理消費集點活動「你消費我贈獎」，最大獎是電視機、腳踏車，民眾各個玩得開心，收獲滿滿。

▲土庫鎮長張榮麗表示，聖誕節是一個充滿愛與祝福的節日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台上表演節目邀請來自印地安的知名表演團體「安地斯樂團」來帶美好的異國音樂饗宴，更由全國魔術比賽第一名「艾斯魔術秀」小丑哥哥與孩子們一起互動同樂。土庫鎮長張榮麗表示，聖誕節是一個充滿愛與祝福的節日，她帶領鎮內包括土庫商工、土庫長老教會、土庫天主堂、華聖啟能發展中心及土庫幼兒園可愛的小朋友們逾300位民眾一同踩街，透過發送糖果、氣球，將愛與祝褔與所有鎮民朋友分享。

▲土庫鎮公所舉辦一年一度的聖誕活動「幸褔土庫．聖誔報佳音」，聚集鎮內鄉親大小朋友一同歡樂提前過聖誕節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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