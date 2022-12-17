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「從產地到餐桌」的台灣植物肉　弘陽食品發表新品種黃豆金

▲HOYA弘陽食品期藉由政府、企業與農民的共同努力，除了讓產地到餐桌的食農教育可以落實之外，植物肉更能提升農作物附加價值、符合環境永續，促進台灣經濟成長。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲HOYA弘陽食品期藉由政府、企業與農民的共同努力，除了讓產地到餐桌的食農教育可以落實之外，植物肉更能提升農作物附加價值、符合環境永續，促進台灣經濟成長。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣以美食聞名全球，HOYA弘陽食品深耕在地，積極開發以國產雜糧當原料的食品，弘陽食品與農糧署經過多年的努力，合作研發蛋白質含量高達40%的新品種黃豆「台中一號」於今（17）日收成發表，雲林縣長張麗善、立法委員蘇治芬、農糧署中部分署副署長等親自蒞臨會場見證。

弘陽食品指出，植物肉兼具零膽固醇、無激素、無抗生素等好處，近年來台灣社會對於「環境友善態度」的文化共識，也直接影響到消費者選購植物肉產品，許多國外大廠、知名人士也紛紛投入此市場，植物肉的消費，已經不是素食者的行為，而是一股新興風潮與趨勢，更可預見未來植物肉市場的潛力。

▲HOYA弘陽食品期藉由政府、企業與農民的共同努力，除了讓產地到餐桌的食農教育可以落實之外，植物肉更能提升農作物附加價值、符合環境永續，促進台灣經濟成長。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲弘陽食品與農糧署經過多年的努力，合作研發蛋白質含量高達40%的新品種黃豆「台中一號」於今（17）日收成發表。（圖／記者蔡佩旻攝）

弘陽食品創辦人謝奇峯董事長表示，台灣植物肉原料主要都從國外進口，生產植物肉有近80%的碳排放來自原物料的運輸過程，為能夠減少運輸過程所產生的碳排放，全新高蛋白品種黃豆「台中一號」在與農糧署合作研發之下誕生。

更值得一提的是，「台中一號」是以契作方式、更以高於一般市場價收購，今年在台灣栽種面積為34公頃，每公頃產量可達2.5頓，預計明年增加到100公頃，可望在2030年將達到碳中和目標，為土地、為環境創造雙贏。不只用契作回饋鄉里，弘陽食品更提供雲林縣家扶中心獎學金，讓更多的孩子可以接受良好的教育，為我們下一代培育優秀人才。

謝奇峯董事長強調，「台中一號」的採收象徵台灣農業又往前邁進一大步，肩上所肩負的企業責任也更重，HOYA弘陽食品將會朝向永續經營，開發及創造更多的植物肉產品，以台灣的植物肉產品攻佔全球未來10年的綠色黃金市場，為台灣創造另一波經濟奇蹟。

▲HOYA弘陽食品期藉由政府、企業與農民的共同努力，除了讓產地到餐桌的食農教育可以落實之外，植物肉更能提升農作物附加價值、符合環境永續，促進台灣經濟成長。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲植物肉的消費，已經不是素食者的行為，而是一股新興風潮與趨勢，更可預見未來植物肉市場的潛力。（圖／記者蔡佩旻攝）


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