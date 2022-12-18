快訊／雲林磚造平房陷火海　濃煙竄天婦人嗆傷送醫

▲雲林二崙鄉傳出火警，一處平房陷火海、全面燃燒。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣政府新聞處）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林二崙鄉今（18）下午發生一起建築物火警，雲林縣消防局13時59分獲報雜草火警，未料再度接到來電指出已波及後方倉庫幾乎全面燃燒，派遣4個分隊人車、第二大隊大隊長沈俊興前往指揮，共計出動各式消防車輛7輛、警義消人員30名迅速撲滅火勢，80歲女屋主疑吸入濃煙，預防性送醫，詳細發生火警原因尚待調查。

▲雲林二崙鄉一處平房陷火海、全面燃燒。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣政府新聞處）

今日下午14時25分雲林縣政府新聞處官方臉書發出貼文「目前發生在二崙一起民宅大火，二崙、崙背、西螺、消防人員已經前往現場搶救，請民眾切勿圍觀逗留，用路人請遵守現場員警指揮通行，保持現場動線順暢」，並附上現場建築物火警照片。

雲林縣消防局說明，二崙鄉民生路247巷3-6號後方約13時59分獲報雜草火警並延燒一旁磚造建築，應為倉庫非民宅，獲報隨即派遣二崙、崙背、西螺、虎尾等分隊人車前往搶救，抵達現場建築物幾乎陷入火海、全面燃燒，警消人員於14時40分迅速將火勢撲滅，初估燃燒面積約180平方公尺，80歲女性屋主疑吸入濃煙，由救護人員預防性送醫，財物損失及起火原因調查中。

▲雲林二崙鄉傳出火警，建築物幾乎陷入火海、全面燃燒，警消人員於14時40分迅速將火勢撲滅。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣政府新聞處）

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