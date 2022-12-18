陸交通部：不再查驗核酸、健康碼　全面恢復道路客運服務

大陸《語言文字周報》主辦的2022年「十大網路流行語」和「十大網路熱議語」今（9）日榜單出爐。包括反應疫情生活的「人民至上，生命至上」、「做核酸」和「劉畊宏女孩／王心凌男孩」都入選2022年「十大網路熱議語」，至於在網路流行語方面，代表非常感謝的「栓Q」和代表替廣大網友發聲的「嘴替」皆入榜。