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大陸 大陸焦點 特派現場

陸交通部：不再查驗核酸、健康碼　全面恢復道路客運服務

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

▲大陸先前採取嚴格封控措施，造成客運、貨運嚴重受阻。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸進一步放寬防疫措施，交通運輸部18日印發《關於加快推進道路客運復工復產保障人民群眾平安健康順暢舒心出行有關事項的通知》，要求各地嚴格落實對旅客不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、不再開展「落地檢」等相關規定，全面恢復道路客運服務。

該份通知的第一條為「全面恢復道路客運服務」，要求各地交通運輸主管部門堅決落實，「非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業」的要求，全面恢復道路客運服務，切實維護本轄區內道路班車客運、包車客運正常運行秩序。

▲▼中國大陸高鐵。（圖／CFP）

通知也要求各地嚴格落實對旅客不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、不再開展「落地檢」、不再進行訊息登記等相關規定，為人民群眾出行創造良好環境。

該份通知第三條為「高效開展涉疫應急處置」，要求各地要通過開展視訊培訓、政策解讀等多種方式，加強政策宣傳，確保道路客運經營者完整、準確、全面掌握當前道路客運領域疫情防控、復工復產政策措施。

通知還強調，各省級交通運輸主管部門要加強調度督導、行業監測，及時糾正暫停或者限制非高風險區道路客運服務、限制客運車輛正常通行等過度管控行為，保障道路客運服務「應開盡開」、安全有序。

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

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