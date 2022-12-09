2022陸網十大流行語揭曉　「栓Q，服了你老六」入榜

▲武漢抗疫專題展以「人民至上、生命至上」為主題。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸《語言文字周報》主辦的2022年「十大網路流行語」和「十大網路熱議語」今（9）日榜單出爐。包括反應疫情生活的「人民至上，生命至上」、「做核酸」和「劉畊宏女孩／王心凌男孩」都入選2022年「十大網路熱議語」，至於在網路流行語方面，代表非常感謝的「栓Q」和代表替廣大網友發聲的「嘴替」皆入榜。

▲廣西網紅「栓Q哥」。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，「流行語」與「熱議語」的評選和往年一樣，經歷讀者提名、網路海選、專家評議三個階段。在徵集階段，讀者共推薦800餘條流行語條目。編輯部根據流行度和熱度高低，遴選出35條流行語進行網路海選。中國社科院語言研究所等機構院校的專家學者參與了評議。

入選大陸2022「十大網路熱議語」的包括，「冰墩墩（冬奧會）」、「二十大」、「中國式現代化」「人民至上，生命至上」、「做核酸」、「俄烏衝突」、「劉畊宏女孩／王心凌男孩」、「數字經濟」、「網課」及「卡塔爾世界杯（卡達世界盃）」。

▲2022陸網十大熱議詞。（圖／翻攝澎湃新聞）

透過榜單不難發現，大陸民眾在2022年的疫情下生活，反映出社會經歷封控、清零等措施下的真實一面，因此，在微博熱搜榜最常見的「人民至上、生命至上」和與封控、清零政策相關的「做核酸」、「網課」都成為年度熱議詞。

中共二十大的舉行關係著中央領導團隊的更迭和未來5年或10年間國家未來的走向，俄烏戰爭則是全球關注的焦點，也都成為網路熱議詞句。

▲2022陸網十大流行語。（圖／翻攝澎湃新聞）

至於網路流行用語方面，「栓Q（我真的會謝）」、「PUA（CPU/KTV/PPT/ICU）」、「冤種（大冤種）」、「小鎮做題家」、「團長／團」、「退！退！退！」、「嘴替」、「一種很新的XX」、「服了你個老六」和「XX刺客」成為前十最具代表性用語。

其中，排行居首的「栓Q」，原來是用在表達吐槽之意，並非真用於感謝，前面加上「我真的」三個字，代表著反諷的無語程度更加明顯。而入榜的「老六」則是出自一款5對5的射擊遊戲，原指陰險狡詐的隊友，躲在暗處等待隊友廝殺完才出來撿拾勝果，演變成諷刺在社交場合中擅用權謀的卑鄙小人。