北京今起地鐵、公車不驗核酸碼　民怨難平！百業蕭條如空城

記者任以芳／北京報導

北京市政府宣布今（5）日，搭乘地鐵或是公車的乘客不需要查驗48小時核酸陰性報告，部分大型商場陸續恢復營業。但引起最多抱怨還是「一變再變」核酸檢測，由於很多辦公大樓、公家機關、服務業商家等地方要求查驗核酸陰性證明，上周五開始突然大量撤除的檢疫站，導致民眾沒地方做核酸檢測，甚至大排長龍，引起廣大抱怨，三天後又恢復檢測點，變來變去政策引起民眾強烈不滿。

▲北京地鐵站今起不用驗核酸陰性報告 。（圖／記者任以芳攝）

全北京今5日首班車起，北京公車、地鐵運營企業在核驗健康信息時，不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。今上午《東森新媒體ETtoday》記者實際前往崇文門5號線地鐵，測量體溫，隨身包包過完安檢後，直接掃付款碼自由進出站。

現場工作人員偶時大喊提醒不知情乘客，「不用看核酸趕快過！」所有人過閘機顯示「掃碼成功，請通行」，回復到往日乘車狀態，看不出來誰的核酸碼已經超過48小時。

▲北京今起搭公車正常上下車，不用查驗核酸陰性證明 。（圖／記者任以芳攝）

北京所有公車站也是恢復往日常態，乘客上車只要掃付款碼，直接上下車。雖然北京搭地鐵、公車不再要求48小時核酸陰性證明，但許多寫字樓，公家單位、超市等地方還是要查驗48小時核酸陰性證明，這也是北京「最矛盾」政策。

上周開始北京陸續撤除社會面核酸檢測點，當時引起許多民眾討論，「是不是不用做核酸？」之後的答案是惡夢的開始，由於北京檢測站撤除一半以上，民眾為了上班、出入單位等需求，還是得繼續做核酸檢測，到處尋覓檢疫點。

▼ 北京許多地方照樣查驗核酸陰性證明 。（圖／記者任以芳攝）

▲一周前北京撤除一半以上核酸檢測站，引起廣大民怨。（圖／記者任以芳攝）

北京核酸檢測點有中午休息時間，外加準時下午六點下班，一整天下來很多民眾排隊都是一小時起跳，最後輪到自己竟然結束了，不少人抱怨政策太折騰人人。

一周後北京市政策大轉彎，昨4日陸續公布最新核酸檢測站，只是把之前撤除檢測點通通復原，部分增加其他區24小時的核酸檢測點，不過朝陽區、東城區、西城區除外。

▼ 北京前天陸續恢復之前核酸檢測點，排隊人潮依舊很多。（圖／記者任以芳攝）

▲北京某大樓門口張貼一堆「自訂」防疫要求。（圖／記者任以芳攝）

大陸官方防疫進入第三年，為了貫徹「動態」清零政策，今年九月開始是全體老百姓是最難熬半年，太多不合理以及「層層加碼」的政策，長期累積民怨因為新疆大火事件一次爆發，11月底各地爆發「白紙運動」，也敲醒大陸官方必須調整政策。

截至目前，大陸各省各地開始調整放寬防疫政策，近期各大官媒報導開始改變，原本強調「躺平」會帶巨大損失，大陸公衛專家改口「新冠病毒在全球流行近3年後，其致病力逐漸減弱。」、「新冠病毒防控回歸乙類管理條件漸趨成熟

從2日到4日，除北京、天津、重慶、上海四個直轄市外，石家莊、廣州、昆明、南寧、哈爾濱、鄭州、武漢、濟南、南昌、杭州等10個省會城市及深圳等一些大城市宣佈調整防疫政策。

近期報導甚至風向導向「染疫後居家措施」，舉例廣州「健康白雲」今5日發佈「防疫明白卡」，內容指出，如發現自己或家人出現發熱等症狀，不必焦慮。鼓勵家庭自備核酸檢測試劑，進行自家照護，各地開始推出線上問診等預備服務。

▲儘管恢復商場運營，還是無法民眾還是無法堂食，只能靠外賣、自提。 （圖／記者任以芳攝）

北京也開始逐步宣傳自備核酸檢測試劑，並且從昨天開始部分商場可以恢復營業， 依然不能堂食，民眾只能外賣或自提，現在唯一最大讓步就是搭乘公車、地鐵不驗核酸證明。

三年下來，整座北京城防疫嚴格，許多商家被迫歇業甚至倒閉，幾乎是百業蕭條，加上冬季入夜氣溫低，行人車輛十分少，到了傍晚有如一座空城。大陸堅持防疫保護民眾生命財產安全的同時，也付出極大經濟損失代價，即使挺過這一關，朝向逐步放開之路，何時恢復往日經濟消費水平都是未知數。

▼ 百業蕭條的北京。（圖／記者任以芳攝）