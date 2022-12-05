　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京今起地鐵、公車不驗核酸碼　民怨難平！百業蕭條如空城

記者任以芳／北京報導

北京市政府宣布今（5）日，搭乘地鐵或是公車的乘客不需要查驗48小時核酸陰性報告，部分大型商場陸續恢復營業。但引起最多抱怨還是「一變再變」核酸檢測，由於很多辦公大樓、公家機關、服務業商家等地方要求查驗核酸陰性證明，上周五開始突然大量撤除的檢疫站，導致民眾沒地方做核酸檢測，甚至大排長龍，引起廣大抱怨，三天後又恢復檢測點，變來變去政策引起民眾強烈不滿。

▲▼ 北京疫情、核酸亂象、百業蕭條 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京地鐵站今起不用驗核酸陰性報告 。（圖／記者任以芳攝）

全北京今5日首班車起，北京公車、地鐵運營企業在核驗健康信息時，不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。今上午《東森新媒體ETtoday》記者實際前往崇文門5號線地鐵，測量體溫，隨身包包過完安檢後，直接掃付款碼自由進出站。

現場工作人員偶時大喊提醒不知情乘客，「不用看核酸趕快過！」所有人過閘機顯示「掃碼成功，請通行」，回復到往日乘車狀態，看不出來誰的核酸碼已經超過48小時。

▲▼ 北京疫情、核酸亂象、百業蕭條 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京今起搭公車正常上下車，不用查驗核酸陰性證明 。（圖／記者任以芳攝）

北京所有公車站也是恢復往日常態，乘客上車只要掃付款碼，直接上下車。雖然北京搭地鐵、公車不再要求48小時核酸陰性證明，但許多寫字樓，公家單位、超市等地方還是要查驗48小時核酸陰性證明，這也是北京「最矛盾」政策。

上周開始北京陸續撤除社會面核酸檢測點，當時引起許多民眾討論，「是不是不用做核酸？」之後的答案是惡夢的開始，由於北京檢測站撤除一半以上，民眾為了上班、出入單位等需求，還是得繼續做核酸檢測，到處尋覓檢疫點。

▼ 北京許多地方照樣查驗核酸陰性證明 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京疫情、核酸亂象、百業蕭條 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京疫情、核酸亂象、百業蕭條 。（圖／記者任以芳攝）

▲一周前北京撤除一半以上核酸檢測站，引起廣大民怨。（圖／記者任以芳攝）

北京核酸檢測點有中午休息時間，外加準時下午六點下班，一整天下來很多民眾排隊都是一小時起跳，最後輪到自己竟然結束了，不少人抱怨政策太折騰人人。

一周後北京市政策大轉彎，昨4日陸續公布最新核酸檢測站，只是把之前撤除檢測點通通復原，部分增加其他區24小時的核酸檢測點，不過朝陽區、東城區、西城區除外。

▼ 北京前天陸續恢復之前核酸檢測點，排隊人潮依舊很多。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京疫情、核酸亂象、百業蕭條 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京疫情、核酸亂象、百業蕭條 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京某大樓門口張貼一堆「自訂」防疫要求。（圖／記者任以芳攝）

大陸官方防疫進入第三年，為了貫徹「動態」清零政策，今年九月開始是全體老百姓是最難熬半年，太多不合理以及「層層加碼」的政策，長期累積民怨因為新疆大火事件一次爆發，11月底各地爆發「白紙運動」，也敲醒大陸官方必須調整政策。

截至目前，大陸各省各地開始調整放寬防疫政策，近期各大官媒報導開始改變，原本強調「躺平」會帶巨大損失，大陸公衛專家改口「新冠病毒在全球流行近3年後，其致病力逐漸減弱。」、「新冠病毒防控回歸乙類管理條件漸趨成熟

從2日到4日，除北京、天津、重慶、上海四個直轄市外，石家莊、廣州、昆明、南寧、哈爾濱、鄭州、武漢、濟南、南昌、杭州等10個省會城市及深圳等一些大城市宣佈調整防疫政策。

近期報導甚至風向導向「染疫後居家措施」，舉例廣州「健康白雲」今5日發佈「防疫明白卡」，內容指出，如發現自己或家人出現發熱等症狀，不必焦慮。鼓勵家庭自備核酸檢測試劑，進行自家照護，各地開始推出線上問診等預備服務。

▲▼ 北京疫情、核酸亂象、百業蕭條 。（圖／記者任以芳攝）

▲儘管恢復商場運營，還是無法民眾還是無法堂食，只能靠外賣、自提。 （圖／記者任以芳攝）

北京也開始逐步宣傳自備核酸檢測試劑，並且從昨天開始部分商場可以恢復營業， 依然不能堂食，民眾只能外賣或自提，現在唯一最大讓步就是搭乘公車、地鐵不驗核酸證明。

三年下來，整座北京城防疫嚴格，許多商家被迫歇業甚至倒閉，幾乎是百業蕭條，加上冬季入夜氣溫低，行人車輛十分少，到了傍晚有如一座空城。大陸堅持防疫保護民眾生命財產安全的同時，也付出極大經濟損失代價，即使挺過這一關，朝向逐步放開之路，何時恢復往日經濟消費水平都是未知數。

▼ 百業蕭條的北京。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京疫情、核酸亂象、百業蕭條 。（圖／記者任以芳攝）

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
世足猜比分3關全過！　他嗨炸：1014倍
快訊／雨區擴大！　4縣市「豪大雨特報」
快訊／北韓連射「130枚砲彈」！　違反軍事協議
富少帶嫩妹摩鐵爽完慘了！　驚見遠端下令：讓他XX妳
狂查「豆花妹」個資！三重警被記2小過　長官也連坐火大
國1休旅車頭塞進大貨車尾　駕駛腦漿外溢當場死亡
下課遭陌生人尾隨！高三妹「人間蒸發」1個月　最後對話逼哭爸媽
國泰世華銀罰定了！2個月內2次當機　金管會：併案處理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

胡錦濤送行江澤民遺體火化！　靈車開往八寶山「黑衣民眾沿途送別」

北京今起地鐵、公車不驗核酸碼　民怨難平！百業蕭條如空城

陸追悼江澤民「禁娛一天」　線上遊戲全部「停機停服」

下課遭陌生人尾隨！高三妹「人間蒸發」1個月　最後對話逼哭爸媽

大陸地產老闆紛紛辭職　今年近50家房企董事長離任

香港經濟估衰退3.2%　今年財政赤字將破千億港元

跟爸媽吵架！女直播主怒做這事…被命「含住吹5秒」痛哭：我錯了

港鐵車卡鬆脫！1500名乘客被迫下車走軌道

陸高校開設「紀檢監察學」　學校第一堂課先看電影「忠誠與背叛」

潛水被當大魚！連續兩次遭「釣」上岸　他秒垮臉心死

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

峮峮「現在單身」與柯震東舊識　無緣代班《小明星》：我很失落

胡錦濤送行江澤民遺體火化！　靈車開往八寶山「黑衣民眾沿途送別」

北京今起地鐵、公車不驗核酸碼　民怨難平！百業蕭條如空城

陸追悼江澤民「禁娛一天」　線上遊戲全部「停機停服」

下課遭陌生人尾隨！高三妹「人間蒸發」1個月　最後對話逼哭爸媽

大陸地產老闆紛紛辭職　今年近50家房企董事長離任

香港經濟估衰退3.2%　今年財政赤字將破千億港元

跟爸媽吵架！女直播主怒做這事…被命「含住吹5秒」痛哭：我錯了

港鐵車卡鬆脫！1500名乘客被迫下車走軌道

陸高校開設「紀檢監察學」　學校第一堂課先看電影「忠誠與背叛」

潛水被當大魚！連續兩次遭「釣」上岸　他秒垮臉心死

十分不捨張肇元被台鋼挑中　蘇泰安祝福：站穩一軍戰力

基隆+120！專責病房空床率64.8%　完整接種疫苗提升防護力

冬季吃太補恐釀反效果！中醫2招擺脫腰痠背痛　四肢冰冷也有救

胡錦濤送行江澤民遺體火化！　靈車開往八寶山「黑衣民眾沿途送別」

台南槍擊案未破調整人事？警政署長改口「辦案認真要支持鼓勵」

特搜中山美食！濃郁拉麵配肥厚叉燒太銷魂　一人享南洋料理非難事

鄭家純曬「老公vs吳崢」撞臉對比照　本尊認證顏值：更像另一韓星

達美樂「世界十大起司披薩」開賣！外帶半價、聖誕跨年套餐超澎湃

台南南化發生預伴混凝土車翻覆　搶救駕駛人脫困送醫

派對上給學生灌酒　學校女主管「勾引男學生壞壞」控13重罪被捕

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

大陸熱門新聞

女大生「宿舍做美甲生意」！月收驚呆一票人

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

揭開蔣介石衣櫃的秘密！

「一晚換一支蘋果」　師誘14歲女生過夜對話曝

直擊！上千名黑衣黨員送江澤民火化

孩子尋回後1眼神　他崩潰提訴訟

南京傳媒學院舉白紙女生失聯　外界籲關注

潛水被當大魚！他連續兩次遭「釣」上岸垮臉

常熬夜！35歲OL聲音突沙啞竟罹癌

爺爺開43元過戶學區房給孫子 3年後想要回遭拒...法院判了！

6歲男童走路像鴨子一查全家絕望！醫預測：最多活到30歲

女直播主做這事！被命「含住吹5秒」痛哭：我錯了

湘夜遊4／喵星人伴女屍沉睡2千年

更多熱門

相關新聞

撤核酸檢測站引民怨　北京急轉彎又恢復

撤核酸檢測站引民怨　北京急轉彎又恢復

中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖平息彌漫全市的強大民怨。

陸防疫各地不同調　濟南：上廁所要查核酸

陸防疫各地不同調　濟南：上廁所要查核酸

陸多地公告「非必要不做核酸」

陸多地公告「非必要不做核酸」

江澤民生前：台灣問題不可能無限期拖延下去

江澤民生前：台灣問題不可能無限期拖延下去

大陸日增近3.5萬例！　重慶深圳公告取消區域全員核酸

大陸日增近3.5萬例！　重慶深圳公告取消區域全員核酸

關鍵字：

北京核酸

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

全班27名同學「有26人討厭他」

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

陸律師千字文開罵汪小菲張蘭！大S：人人都該讀

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

女星變「淫慾護士妹」多人混戰片全播出！老公傻眼了

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面