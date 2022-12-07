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北京新宣布「境內抵京免3天3檢」　鐘東波：進返京不查核酸健康碼

▲▼ 北京防控工作第430場記者會今（7）日晚間20時舉行 。（圖／翻攝 京直播）

▲北京新政策，進返京人員不查驗核酸碼、健康碼，境內落地北京免除三天三檢 。（圖／翻攝 京直播）

記者任以芳／北京報導

北京防控工作第430場記者會今（7）日晚間臨時宣布於8時舉行，北京衛生健康委員會黨委書記兼副主任鐘東波發布最新消息，「對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地三天三檢，按照北京市防控規定執行。」

針對北京最新疫情發展，原訂今晚20時舉行記者會推遲將25分鐘才開始。晚間出席人員有北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建、北京衛生健康委員會黨委書記兼副主任鐘東波、北京疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火，發布北京防控最新消息，並回答記者問題。

鐘東波表示，優化核酸檢測查驗措施，對高風險區崗位從業人員和高風險區人員按照有關規定進行核酸的檢測，其他人員願檢盡檢。

▲▼ 1206、北京疫情、核酸檢測 。（圖／記者任以芳攝、台商提供）

▲北京開放堂食要求查驗，消費者48小時核酸檢測陰性報告。（圖／記者任以芳攝）

他進一步說，按照規定，進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學，醫療機構支援部、餐飲、室內健身等場所和網網咖、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿等密閉場所需掃碼並查驗48小時核酸陰性證明，上述有關場所工作人員需從新規定一併執行，對重點人群核酸檢測要求進行調整，重要單位、大型企業和重大活動可根據需要確定核酸查驗等防控措施。

鐘東波指出，「對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地三天三檢，按照北京市防控規定執行。」

北京版「新十條」公布後，大陸鐵路部門立刻跟進新公告，「按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制防控政策要求，自即日起，對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施。」

該公告稱，各鐵路客運車站，取消對進京旅客和京津冀通勤人員查驗「北京健康寶」綠碼和48小時核酸檢測陰性證明。取消購票環節進返京限制，各次途經、終到北京列車，恢復辦理到京延長補票業務。

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