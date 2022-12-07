北京版「新十條」與病毒共存？　龐星火：是優化措施不是躺平　

▲ 北京疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火 。（圖／翻攝 中國網）

記者任以芳／北京報導

北京防控工作今晚(7)日宣布「新十條」措施，針對有媒體詢問，「這次政策調整出於什麼樣考慮？」北京疾控中心副主任龐星火特地指出，「這次是優化調整措施，不是完全開放，更不是躺平。」

大陸國務院聯防聯控機制今發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，北京防控工作小組今晚宣布晚間20時舉行新聞發佈會，結果推遲25分鐘才舉行。該發佈會出席人員有北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建、北京疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火、北京衛生健康委員會黨委書記兼副主任鐘東波，除了宣布聚焦貫徹中央「新十條」，同時公布北京版「新十條」。

面對北京逐步放鬆防疫政策，外界解讀是否準備與病毒共存？龐星火特地解釋，不是完全放開，是針對當前主要流行的新冠病毒變異株的新特點‌‌和疫情流行的特徵，進一步提高疫情防控的科學性和精準性。

龐星火進一步強調，「北京人口密集，‌‌人員往來頻繁，‌‌增加疫情傳播風險，‌‌因事因時優化調整措施‌‌不是弱化，『更不是躺平』，‌‌實際上‌‌優化調整‌‌是具體方優化調整具體防控措施。」

對於疫情期間民眾就醫困難等問題，鐘東波也向北京市民道歉，並且承認目前門診體系和服務能力‌‌確實出現「不足」的情況‌‌，隨著疫情發展，‌‌發熱門診‌‌和就診人員需求‌‌不斷增加。

他進一步說，「陽性感染者就診後，醫院都要進行消毒，其他患者剛好碰到不能夠及時就診，‌‌我也表示歉意。」

鐘東波直言，現在病毒致命性減弱，現在有90%以上‌‌都是‌‌無症狀‌‌和輕症感染者‌‌，居家隔離‌‌康復‌‌是更符合人性化的隔離方式‌‌。北京已經提早佈局加強線上就診服務，保障線下就診資源讓給重症患者、老人小孩以及慢性病等脆弱族群。

▲ 北京防控工作第430場記者會今（7）日晚間20時舉行 。（圖／翻攝 京直播）

自即日起（7日），北京市實行以下十條優化疫情防控工作措施：

一、科學精準劃分風險區域。按樓棟、單元、樓層、住戶劃定高風險區的要求，不得隨意擴大到小區、社區和街道（鄉鎮）等區域。不得採取各種形式的臨時封控。

二、落實高風險區快封快解。高風險區人員，隔離第5天進行採樣，檢測結果為陰性後及時解封。出現續發病例，只管控續發陽性住戶，不得延長其他人員的管控時間。

三、優化核酸檢測查驗措施。對高風險崗位從業人員和高風險區人員按照有關規定進行核酸檢測，其他人員願檢盡檢。按照規定，進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學、醫療機構住院部、餐飲（堂食）、室內健身等場所和網吧、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿洗浴等密閉場所，須掃碼並查驗48小時核酸陰性證明，上述有關場所工作人員須從其規定一並執行。

對重點人群核酸檢測要求進行調整，重要單位、大型企業和重大活動可根據需要，確定核酸檢測查驗等防控措施。對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地「三天三檢」，按照我市有關防控規定執行。

四、具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。隔離期間加強健康監測，隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離，病情加重的及時轉定點醫院治療。治癒出院、出艙的感染者，不再進行居家健康監測。具備居家隔離條件的密切接觸者採取5天居家隔離，也可自願選擇集中隔離，第5天核酸檢測陰性後解除隔離。

五、藥店要正常運營，不得隨意關停。不限制群眾線上線下購買退熱、止咳、抗感染、治感冒等非處方藥，對購藥人員不做實名登記，不彈窗、不追訪。藥監部門指導藥店加大藥品儲備投放，及時充分滿足市場需求。基層醫療機構可為發熱等11類症狀患者提供開藥服務。

六、居民可根據自身需要和就醫意願自行就診。醫療機構中出現陽性人員後，對所涉及診室即消即開，確保日常診療服務。

七、加快推進老年人疫苗接種，堅持應接盡接，提高60-79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，作出專項安排。

八、針對孕產婦、血液透析患者、腫瘤患者、長期臥床的失能、失智人員，有心腦血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性腎病、免疫功能缺陷等基礎性疾病的老年人及其疫苗接種情況，對重點人群建檔，分級分類提供服務，加強生活服務保障、反向隔離保護、健康用藥指導等。

九、保障社會正常運轉。嚴禁以各種方式封堵消防通道、單位門、小區門。非高風險區不得限制人員流動，單位、企業、場所發生疫情時，因地制宜快速隔離或轉運感染者，開展終末消毒，不得停工、停產、停業。

十、沒有疫情的學校要常開展線下教學活動，校園內超市、食堂、體育場館、圖書館等要正常開放，強化師生缺課缺勤報告制度和日常症狀監測。有疫情的學校要精準劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序。