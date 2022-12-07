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大陸 大陸焦點 特派現場

陸10條新版防疫措施上路　官方同步推出「問答集」詳解內容

▲健康碼,地鐵,居家隔離。（圖／CFP）

▲河南民眾在疫情下實施居家隔離。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院聯防聯控機制今（7）日午間公布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，通知內含10條優化防疫措施，包括無症狀及輕症新冠感染者可居家隔離、不再以健康碼和核酸檢測報告限制人員流動及特殊場所外，不再查驗健康碼等資訊，是大陸中央採取「動態清零」政策以來，做出最大的政策改動。

▲健康碼,地鐵,居家隔離。（圖／CFP）

▲大陸中央拍板，查驗健康碼及核酸檢測不再成為民眾出行必備資訊。（圖／CFP）

該份《通知》一經公布，大陸各大媒體也同步釋出對於《通知》內容的解讀問答集，進一步闡釋這份被視為防疫政策大鬆綁的政策宣告內涵。

在隔離者和密接者的隔離方式，被認為是這份《通知》在防疫政策下做出的最大更動，也是中央對地方層層加碼亂象的統一部署。大陸官方認為，Omicron變種病毒株致病性減弱，醫療資源需保留給中重症病患，輕症及無症狀者便可實行居家隔離，以5天時間為基礎，做好健康監測。

在做出防疫政策改動的背景部分，大陸官方認為，進一步強化高風險區「快封快解」、疫苗接種、學校防控、涉疫安全保障、群眾就醫、用藥和基本生活保障、社會正常運轉維持等要求，持續提高防控的科學精準水平，要以最大程度保護人民群眾生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對群眾生產生活秩序和經濟社會發展的影響。

在風險區域劃分上，《通知》要求按樓棟、單元、樓層、住戶劃定高風險區，不得隨意擴大到小區、社區和街道（鄉鎮）等，同時，「不得採取各種形式的臨時封控，更不能隨意採取『靜默』管理，無社區傳播風險情況下可不劃定高風險區。」

▲健康碼,地鐵,居家隔離。（圖／CFP）

▲杭州民眾進出地鐵時出示健康碼。（圖／CFP）

對於「核酸檢測」產生的紛擾，《通知》指出，核酸檢測要聚焦於感染風險高的區域和人員，不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻率，並可依防疫需要，採取大範圍抗原檢測的方式取代核酸檢測。

此外，進入養老院、福利院、托幼機構、中小學等新冠高風險族群生活和醫療機構等特殊場域，仍須核酸檢測名及健康碼，成為健康碼逐漸退市下的例外。

在社會經濟方面，《通知》要求非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業；將醫務人員、公安、交通物流、商超、保供、水電氣暖等保障基本醫療服務和社會正常運轉人員納入「白名單」管理。

此外，《通知》還特別針對學生族群，要求沒有疫情的學校要正常進行線下教學活動，校內超市、食堂、體育場館、圖書館等要正常開放。有疫情的學校則要科學精準劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序。

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