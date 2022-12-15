公園玩象棋後性侵觀棋醉女　辯「她抓我手摸自己」噁男下場曝

▲桃園市黃姓男子今年1月間在楊梅區某公園玩象棋，趁現場僅剩1名酒醉女子時乘機襲胸指侵得逞，女子向路人求助後趁機脫逃報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年1月間在楊梅區伯公山公園內玩象棋，傍晚時分公園裡僅剩黃男與1名女子，黃男見四下無人且女子微有醉意，竟將女子壓制在地上，無視女子推拒掀起其上衣撫摸，並以嘴吸吮乳頭，更徒手伸入內褲指侵得逞。桃園地院審理時，黃男辯稱是女子喝醉後自行抓他的手摸她的，法官則不採信其說詞，審結依強制性交罪，判處有期徒刑3年8月，全案還可上訴。

檢警調查，58歲的黃姓男子曾有多項前科，今年1月29日下午4時許，與其他5人在楊梅區伯公山公園內玩象棋，下午5時許結束遊戲後，其他5人先行離開去，僅剩黃男與女子在公園，孰料，黃男見四下無人，突然抓住女子壓制在地上，無視女子推拒反抗，掀開女子上衣，再徒手撫摸其胸部，並以嘴巴吸吮，還將手伸入其內褲性侵，女子向經過路人高聲求助，黃男趕緊站起來，女子則趁機逃離像同居男友哭訴，並報警提告。

桃園地院審理時，黃男坦承在案發時有碰觸女子乳房，並將手指插入，但辯稱案發當日在整理公園，女子在喝酒，她喝醉酒在地上躺著，當時她的衣服已經拉到一半了，褲子也脫到一半，自己碰觸對方肩膀想搖醒她，想叫醒她回家，但女子卻用她的手抓我頭去弄她的胸部，又拉我的手去碰觸下體等語。

女子則指控，自己與黃男只是普通朋友關係，案發當時在公園玩象棋，當時有7人在玩，結束後其他人都走掉了，只剩下自己與黃男，因有喝一瓶米酒，想等酒意退去後騎車回家，但黃突然把我壓在下象棋桌旁地上以身體壓住我性侵。

法官根據警政署刑事局鑑定報告書顯示，被害女子左胸處及下體檢出的DNA與被告相符，認定黃犯行明確；法官審酌，黃男為滿足個人性慾，無視女子明確拒絕反抗，對其強制性交之犯行，欠缺尊重女子享有性自主權之法治觀念，造成其身心嚴重受創，且黃男自始否認犯行且飾詞矯飾，杜撰是女子酒醉後，強壓其頭、手碰觸其胸部與下體，未見有任何悔意，且迄今未與女子達成和解，亦未獲取其原諒，審結依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年8月，本案還可上訴。

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