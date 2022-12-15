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取簿手成通緝犯出沒工業區！　桃警埋伏逮人...還找到「這東西」

▲遭雙北與宜蘭地檢署通緝杜姓男子，平鎮警方根據線報常在平鎮工業區出沒，昨（14）日在現場埋伏果真查獲杜男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲被雙北與宜蘭地檢署通緝杜姓男子，平鎮警方根據線報常在平鎮工業區出沒，昨（14）日在現場埋伏果真查獲杜男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市杜姓男子因參與詐騙集團，遭台北、新北與宜蘭地檢署發布通緝，平鎮警方最近接獲杜男常在平鎮工業區一代出沒，警方據報後在附近埋伏守候，昨（14）日中午果然發現杜男現身，員警立即表明身分抓人，當場起出安非他命等二級毒品、銀行存摺等證物，偵訊後依詐欺、毒品、洗錢防制法與詐欺通緝罪移送偵辦。

平鎮警分局平鎮派出所所長姜國襄指出，日前接獲線報指稱，42歲的杜姓男子遭台北、新北與宜蘭地檢署發布詐欺通緝，最近常在平鎮工業區南豐路出現，警方立即編排勤務前往現場埋伏守候，昨（14）日中午埋伏時，果然發現杜男現身，員警立即表明身分將杜男逮捕。

▲遭雙北與宜蘭地檢署通緝杜姓男子，平鎮警方根據線報常在平鎮工業區出沒，昨（14）日在現場埋伏果真查獲杜男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲平鎮警方昨（14）日在平鎮工業區男風陸上埋伏查獲杜男到案，並起出銀行存摺、安非他命等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在杜男身上起出二級毒品安非他命4小包、銀行存摺、提款卡、隨身硬碟與手機等證物，警方調閱銀行帳戶資料與被害人筆錄，發現杜男是詐欺集團取簿手身份，警方偵訊後依詐欺、違反毒品危害防制條例、洗錢防制法與詐欺通緝罪等罪嫌移送桃檢偵辦。

平鎮警方強調，將持續針對杜姓男子持有毒品來源、金錢流向與詐欺上手等線索追緝，積極向上溯源、向下刨根，務必在耶誕節與農曆新年重大節慶前，全力杜絕毒品危害國人身心健康，強力打擊詐欺犯罪，以守護民眾財產安全。

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