妹子「脫罩」在公園運動！1寶媽怒拍肩：別害人　對話傻眼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

國內戶外口罩令已解除，然而民眾「脫罩上路」意願仍不高。一名女網友日前在公園運動時，因為沒戴口罩，被不認識的婦人瘋狂飆罵，更當眾指責她「這是錯誤示範！如果孩子染疫，妳要負責嗎？」這番話讓她錯愕不已，無奈直呼「明明口罩令都取消了。」

女網友5日在zuvio提到，當天下午她到公園跳繩，跳完想說順便散步，繞一繞再回家，後來她走累了，便坐長椅上滑手機休息；沒想到，一位婦人突然走近，用不小的力道拍她肩膀，語氣不善地問「妳的口罩呢？我在這邊觀察妳很久了！一直看到妳沒戴口罩晃來晃去。」

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聞言，女網友下意識回應，身上並沒有口罩，而對方則要求她，到附近超商買一個或趕快回家，「到這邊我已經開始很不爽了，因為她的語氣很差，都是咄咄逼人+質問的態度。」於是她接著表示，按現在的規定，室外已經不用戴口罩了。

沒想到，該名婦人繼續罵道，「妳沒看到這邊這麼多小孩嗎？妳這樣是做錯誤示範，而且還有可能傳染給我的孩子，他如果染疫妳要負責嗎？他還那麼小，萬一重症怎麼辦！世界上就是有妳這種沒同理心的人，才會那麼多人感染，甚至重症死亡！拜託妳不要出來害人！」

▲大多民眾還是戴著口罩。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

當下，原po默默戴上耳機，並打算不理會她，而婦人則邊罵邊帶孩子離開，這讓她內心不禁燃起一把火，直呼「遇到神經病欸！現在室外不戴口罩還要被人罵，真的無言。」

對此，網友們紛紛回應，「我會嗆回去」、「雙方是都沒錯，只是對方的口氣太差」、「那她可以回家啊，外面太危險了」、「白痴一個，不想讓小孩感染就滾回去嗎」、「她只是心情不好，想找妳出氣」。

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