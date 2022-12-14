太魯閣國家公園計畫檢討草案公布　將舉辦3場說明會

▲太魯閣國家公園已完成第4次通盤檢討，將公開展覽30天同時舉辦3場說明會。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園計畫於1986年公告實施，迄今已歷經3次通盤檢討，為使計畫更臻合理完善，依國家公園法施行細則第6條規定，於2000年開始辦理通盤檢討相關作業，並於今年11月28日起辦理太魯閣國家公園計畫草案公開展覽。

第4次通盤檢討作業前於去年9月6日至10月6日依法辦理公開徵求意見，並經人民陳情與機關團體意見之彙集、檢討，目前已完成通盤檢討計畫書、圖（草案）擬訂，自今年11月28日起至12月27日辦理公開展覽30日。

人民、機關、團體得於公開展覽公告期間內，以書面載明姓名、住址向本處提出意見，供作通盤檢討之參考。

公開展覽計畫書（草案）張貼於內政部、內政部營建署、花蓮縣政府、南投縣政府、台中市政府、花蓮縣秀林鄉公所、南投縣仁愛鄉公所、台中市和平區公所及本處行政中心、天祥管理站、合歡山管理站，或可至本處網站公告查閱下載（http:\www.taroko.gov.tw）。

太管處表示，為使民眾更加了解本次通盤檢討草案內容，將於12月16日、20日舉辦3場公開展覽說明會，歡迎踴躍參加：

一、第1場次：111年12月16日（星期五）上午10時，地點：太魯閣國家公園管理處遊客中心第2簡報室（花蓮縣秀林鄉富世村富世291號）。

二、第2場次：111年12月16日（星期五）下午2時30分，地點：布洛灣管理站伊達斯廳（花蓮縣秀林鄉富世村富世232號）。

三、第3場次：111年12月20日（星期二）下午1時，地點：合歡山管理站（南投縣仁愛鄉榮興村松泉巷11號）。

四、說明會時間地點如因天氣或路況等情形有部分異動，將公告於本處網站。

