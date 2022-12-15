2好友酒後搭Uber續攤竟翻臉互毆　運將嚇壞急報警

▲桃園市邱姓、張姓男子日前在桃園區餐廳飲酒後搭乘Uber欲續攤，結果不知何故卻在車上大打出手，桃園警方快打部隊到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子與張姓友人本月10日晚間相聚某餐廳用餐，席間都喝了點酒，隨後相談甚歡準備續攤，共同搭乘Uber時不知何故突然起口角，甚至在車上大打出手，嚇壞運將停在路旁報警處理；桃園警方出動快打部隊到場處理，但2人仍不停手，員警以辣椒水噴灑後將2人拉開帶回警局處理，2男酒醒後都不願提告，警方則依社維法移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，49歲的邱姓男子與59歲的張姓男子為好友關係，本月10日晚間9時許，相約在桃園區民生路某餐廳餐敘，席間都喝了點酒助興，酒後共同搭乘Uber準備到桃園區復興路某KTV續攤。

未料2人在車上不知何故發生口角，甚至在車上相互拉扯大打出手，嚇得Uber運將擔心影響行車安全，立即停放路旁報警處理；桃園警分局武陵派出所接獲報案立即啟動快打部隊，2分鐘內趕抵現場，但邱、張2人仍在車上相互拉扯互毆，員警勸阻無效後，向2人噴灑辣椒水制止，將2人拉下車壓制，並進行強制保護管束，帶回派出所偵訊。

由於2人酒醒後均不願提告，桃園警方偵訊後依違反社會秩序維護法將2人移送桃檢偵辦。

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