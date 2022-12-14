保障農友權益　新北農情調查獲分組第1名

▲新北農情調查獲分組第1名。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府及各區公所共同努力辦理110年度農業類農情調查作業，經農糧署評比為第2組第1名，已連續15年名列第2組前3名。今（14日）於市政會議獻獎，新北市長侯友宜感謝同仁一年來努力與辛勞，並期許未來持續配合中央調查作業，以確保農友權益。

農業局表示，農情調查為推動農業發展之重要基礎，為提升農情調查資料時效與品質，農糧署每年舉辦農情調查工作評鑑，全國共計21縣市參加考核，依作物總面積多寡將各縣市分成3組，本市列為第2組，共有7個縣市，新北市110年經評比為第1名，已連續15年名列第2組前3名。

▲公所農情調查員至轄內農田巡視農作物及生長狀況。

農業局說，於平日及農作物期作前，公所的農情調查員至轄內農田巡視農作物及生長狀況，並利用面積調查App計算作物耕作面積，調查並登載於報表後回報予農業局。農業局彙整及審核各區的農情報表後，透過產量檢討會及現地複查，來核對資料的正確性，之後陳報予農糧署。

新北市公所同仁積極巡視轄區農作物並準時繳交報表，而農業局於現地複查時仔細核對農作物項目及面積，因此全年皆準時繳交出精確報表，並於報表品質方面奪得最高分。

▲農情調查員利用面積調查App計算作物耕作面積。

農業局指出，第二組受評比縣市有新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺東縣及花蓮縣，新北市獲得第1名，在資料品質、準時繳交資料部分皆為7個縣市最高分，同時也是全國最高分。當發生天然災害時，公所及農業局依照中央規定時間主動回報災情，保障農友權益，亦在此項目獲得第二名，因此於該組獲得第一名，同時也是全國最高分。

侯友宜表示，此殊榮為市府及各區公所同仁共同努力，並期望持續配合中央調查作業，平時透過農情調查檢視轄內當前主要作物品項與分布位置，於天然災害發生時才能迅速掌握農損情形，保障農友權益與協助推動農業發展。

▲新北市農業局同仁至現地教導各區農情調查員使用面積調查。

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