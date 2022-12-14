國民黨新北市議員蔡淑君涉賄選！100萬元交保　發3聲明澄清

▲新北市國民黨籍議員蔡淑君。（圖／翻攝蔡淑君臉書）

記者崔至雲／新北報導

新北市國民黨籍議員蔡淑君近期被爆出賄選，涉嫌在選前與建設公司合作，幫選區多處社區做鋪設地磚、修剪花木等修繕服務，涉嫌違反選罷法102條，經調查後，依違反公職人員選舉罷免法，諭令蔡淑君100萬元交保。稍早蔡發3點聲明澄清說明。

蔡淑君1998年當選台北縣林口鄉民代表並連任，2010年連任首屆新北市議員（林口、五股、泰山、新莊），這次再以2萬多票當選，但近日卻被爆出，涉嫌以免費修繕工程等方式，對2大社區賄選。新北檢上週五指揮調查局新北處、新北市刑大、移民署新北市專勤隊發動搜索，包含蔡淑君在內的6名被告與8名證人，訊後依違反公職人員選舉罷免法，諭令蔡淑君100萬元交保。

對此，蔡淑君提出三點澄清說明，第一、這是歷年來做社區服務的「慣例」，盡民代義務協助陳情的民眾，找尋方法來處理自身難以解決的社區事務，而非選舉年才會進行。

第二、服務處請來居中幫忙的建商或廠商，他們自行吸收工程費用，服務處與自己都沒有額外代墊或是幫社區付費，純粹是廠商基於服務地方的信念及做口碑，無任何不法對價。

第三、我自信清白、做事坦蕩蕩，問訊中已出示相關對話證據，佐證自己上述所言非假，公道自在人心，絕無涉及團體或機構期約或交付任何財物，來行使選舉投票，請司法明鑑。