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【廣編】高原騎士隆重鉅獻2022全新單桶「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1 」

▲▼高原騎士,威士忌。（圖／高原騎士提供）

▲高原騎士2022年全新推出「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1」及「高原騎士台灣聯盟2022限定版」。

圖、文／高原騎士提供

自1798年誕生迄今，擁有超過200年歷史光芒及獲獎無數的高原騎士，不僅是蘇格蘭最古老酒廠之一，更是世界最北的蒸餾廠。2022年全新推出「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1」，同時也帶來「高原騎士台灣聯盟2022限定版」。

高原騎士「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1」採用雪莉橡木桶Puncheon桶陳釀12年，深蘊其中的烤橡木、丁香、杏桃、橙皮和些微石楠花風味層層優雅體現，入喉的口感帶有溫和的石楠花蜜香，伴隨著獨特的雪松、香草和可可粉餘韻，留在杯底的煙燻雪莉氣味，帶著木質香料與果皮的香甜尾韻，彷彿置身台東那令人身心靈皆能放鬆的閒適美好享受。

根據蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association，SWA）2021年的統計數據顯示，台灣在蘇格蘭威士忌的出口總金額躍居全球第三。「高原騎士台灣聯盟2022限定版」以小巧珍貴的Hogshead雪莉桶陳釀、全球限量308瓶獨獻台灣。

「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1」、「高原騎士台灣聯盟2022限定版」，兩款皆完美呈現了高原騎士獨有煙燻雪莉風味，延續品牌經典風格，呈現出變化多端的風味表現，為台灣威士忌之友引領出嶄新的味嗅覺旅程。

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