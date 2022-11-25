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麥卡倫推傳記短片見證釀酒史上傳奇女力　林心如流露深厚情感、跨越時空獻上敬意

▲▼麥卡倫,威士忌,釀酒,林心如,Janet Harbinson。（圖／麥卡倫提供）

▲《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》，重現第一次世界大戰後，前董事總經理Janet Harbinson女士的真實故事。（圖／麥卡倫提供，下同）

消費中心／綜合報導

經典之所以迷人，就是因為在經歷時間流淌之後，還能保有越陳越香的韻味，也才能成為時代中的耀眼傳奇。全球知名單一麥芽威士忌品牌麥卡倫於11月16日全球同步推出真人真事改編的精彩傳記短片《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》，感人重現第一次世界大戰後，前董事總經理Janet Harbinson女士的真實故事，Janet Harbinson領導麥卡倫打下釀酒史上重要貢獻的基礎，被威士忌愛好者譽為傳奇女力代表，精彩的故事更讓現今華人社會女力代表林心如獻上跨越時空的敬意。

▲麥卡倫,威士忌,釀酒,林心如,Janet Harbinson。（圖／麥卡倫提供）

Janet Harbinson是麥卡倫釀酒史上至為關鍵的重要推手，這位女性企業家沉靜、睿智的領導風格為麥卡倫帶來深遠影響，而其獨特的個人特質與魅力則完全體現於麥卡倫的品牌價值中，《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》傳記短片完美詮釋她在1926年、艱困的大時代背景下，領導麥卡倫酒廠邁步向前、創造歷史的旅程。

該片更集結金獎團隊加持，由《哈利波特：火盃的考驗》的金獎導演麥克紐威爾（Mike Newell）執導，女主角為實力派演員艾蜜莉・摩提默（Emily Mortimer）擔綱演出，完美演繹Janet Harbinson的剛毅性格；此外，該片編劇艾倫・史考特正是Janet Harbinson的侄孫，更象徵歷久彌新、不斷傳承的麥卡倫精神。

▲麥卡倫,威士忌,釀酒,林心如,Janet Harbinson。（圖／麥卡倫提供）

▲21世紀女力代表林心如也跨越時空獻上敬意。

今年度以台劇《華燈初上》再獲觀眾喝采的製作人兼女主角林心如，正是21世紀華人世界重量級女力代表，對於《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》傳記短片中如實呈現Janet Harbinson在一戰時期，為保護麥卡倫酒廠員工生計，勇於接手經營意外死亡的丈夫打造的釀酒事業，且不忘回饋地方、照顧員工家眷等，令林心如深受感動。

▲麥卡倫,威士忌,釀酒,林心如,Janet Harbinson。（圖／麥卡倫提供）

▲麥卡倫Fine&Rare珍稀系列1926年。

林心如表示：「我一直是麥卡倫威士忌的忠實愛好者，每次工作或度假一定不忘帶瓶麥卡倫在身邊，對我而言是一種放鬆與MeTime的儀式感，也是陪伴和慰勞自己的方式。」充分展現對於麥卡倫的熱愛，她也進一步說明：「雪莉橡木桶是麥卡倫的核心優勢，始終堅持無與倫比的工藝與創意這點，是成就麥卡倫威士忌卓越出眾的領導關鍵，與自己轉戰幕後、對劇本精雕細琢，只為了傳達給觀眾最美好的堅持理念不謀而合。」

▲麥卡倫,威士忌,釀酒,林心如,Janet Harbinson。（圖／麥卡倫提供）

麥卡倫全球創意總監兼電影製作人Jaume Ferras表示：「電影藝術深植於麥卡倫的基因中，而前任董事長Allan Shiach更是位屢獲殊榮的電影編劇。將這個故事拍成電影是極大的挑戰，我們很榮幸能學習Janet Harbinson遵循信念與勇氣的特質，向她傑出的貢獻致敬。」《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》即日起在麥卡倫官網線上播映，並將自12月8日起，於信義遠百A13《麥卡倫時光迴廊特展》限時展出傳記電影背後的精彩故事，更有風靡威士忌愛好者的「麥卡倫Fine&Rare珍稀系列1926年」。

《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》官方網址：https://www.themacallan.com/zh-hant-tw/the-spirit-of-1926

立即預約《麥卡倫 時光迴廊 特展》：https://pse.is/4npbdf

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