【廣編】麥卡倫年度鉅獻阿拉比卡之旅　共創威士忌品酩新體驗

▲麥卡倫全新〈阿拉比卡之旅〉酒款，是為帶領品飲者進入咖啡奇幻旅程而釀製的威士忌。

圖、文／麥卡倫提供

麥卡倫年度限量系列《The Harmony Collection》，推出系列第二款「阿拉比卡之旅The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica」，全新〈阿拉比卡之旅〉酒款，是為帶領品飲者進入咖啡奇幻旅程而釀製的威士忌，酒款外盒設計採用回收的咖啡果殼所製，攜手世界咖啡冠軍 王策與食材策展人Thomas Yeh，共同打造台灣限定的〈阿拉比卡之旅〉，透過台灣人對咖啡文化的熱愛、以及與台灣在地食材碰撞的創意火花，共創威士忌品酩全新感官體驗。

麥卡倫釀酒大師Steven Bremner表示：「為了釀造出以咖啡風味麥卡倫〈阿拉比卡之旅〉，特別選衣索比亞的阿拉比卡咖啡豆作，並在麥卡倫的橡木雪莉桶中層疊出甜味和細膩柔和的香草風味，勾出獨特風味。」

〈阿拉比卡之旅〉餐酒搭配，攜手2017 WBrC 世界盃沖煮大賽冠軍，同時也是VWI by CHADWANG 主理人王策、與台灣首位食材策展人頂級食材顧問「FoodSeason食時可樂」創辦人Thomas Yeh，以威士忌品酩佐以咖啡香氣、台灣在地食材，點綴出麥卡倫〈阿拉比卡之旅〉的特色與風味。了解更多麥卡倫官網：www.themacallan.com

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