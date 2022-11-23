　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】麥卡倫年度鉅獻阿拉比卡之旅　共創威士忌品酩新體驗

▲▼麥卡倫,阿拉比卡,威士忌。（圖／麥卡倫提供）

▲麥卡倫全新〈阿拉比卡之旅〉酒款，是為帶領品飲者進入咖啡奇幻旅程而釀製的威士忌。

圖、文／麥卡倫提供

麥卡倫年度限量系列《The Harmony Collection》，推出系列第二款「阿拉比卡之旅The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica」，全新〈阿拉比卡之旅〉酒款，是為帶領品飲者進入咖啡奇幻旅程而釀製的威士忌，酒款外盒設計採用回收的咖啡果殼所製，攜手世界咖啡冠軍 王策與食材策展人Thomas Yeh，共同打造台灣限定的〈阿拉比卡之旅〉，透過台灣人對咖啡文化的熱愛、以及與台灣在地食材碰撞的創意火花，共創威士忌品酩全新感官體驗。

麥卡倫釀酒大師Steven Bremner表示：「為了釀造出以咖啡風味麥卡倫〈阿拉比卡之旅〉，特別選衣索比亞的阿拉比卡咖啡豆作，並在麥卡倫的橡木雪莉桶中層疊出甜味和細膩柔和的香草風味，勾出獨特風味。」

〈阿拉比卡之旅〉餐酒搭配，攜手2017 WBrC 世界盃沖煮大賽冠軍，同時也是VWI by CHADWANG 主理人王策、與台灣首位食材策展人頂級食材顧問「FoodSeason食時可樂」創辦人Thomas Yeh，以威士忌品酩佐以咖啡香氣、台灣在地食材，點綴出麥卡倫〈阿拉比卡之旅〉的特色與風味。了解更多麥卡倫官網：www.themacallan.com

【禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障】

ET快訊
快訊／千萬元「被處決床墊」是替死鬼？飯店回應了
父病逝丟太平間10年　貧女淚灑法庭訴原因
大S千萬床墊銷毀「品牌回應了」！　網笑瘋：汪小菲會氣死
汪小菲的床墊割爛要燒毀！　處理費用曝光
口罩解封3階段規劃曝！12月初戶外免戴
專家驚！「被處決」床墊是燒替品　非汪小菲千萬床墊
快訊／下班注意！國1高架4車追撞　嚴重回堵14公里
獨／工程師花50萬買「3情趣娃娃」　實際啪啪心得曝
雨再下2天！「入冬最強冷空氣」下周抵台　挑戰冷氣團等級

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】麥卡倫推女性領導人傳記短片　林心如感動敬匠心傳奇

限時1天爽喝！超商「大杯特濃美式」下殺34元　特濃拿鐵也只要40元

粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」 東森購物獨家開賣

【廣編】麥卡倫年度鉅獻阿拉比卡之旅　共創威士忌品酩新體驗

全聯火鍋祭第2件5折！「吃鍋神器」千元有找、洗碗機最低0元換購

好市多「黑五」首見隱藏版妙兒褲！爸媽們瘋搶「日本境內版」全年最殺價

好市多「黑五第4波」優惠品曝光！氣炸鍋、筆電、羽絨外套都下殺

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO　會員：今天有誠意了

肯德基6款炸雞餐下殺！最高現省267元　6組優惠碼看這裡

台北街頭廣告成打卡地標！「兩大天后穿未來褲」超吸睛

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

限時1天爽喝！超商「大杯特濃美式」下殺34元　特濃拿鐵也只要40元

粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」 東森購物獨家開賣

【廣編】麥卡倫年度鉅獻阿拉比卡之旅　共創威士忌品酩新體驗

全聯火鍋祭第2件5折！「吃鍋神器」千元有找、洗碗機最低0元換購

好市多「黑五」首見隱藏版妙兒褲！爸媽們瘋搶「日本境內版」全年最殺價

好市多「黑五第4波」優惠品曝光！氣炸鍋、筆電、羽絨外套都下殺

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO　會員：今天有誠意了

肯德基6款炸雞餐下殺！最高現省267元　6組優惠碼看這裡

台北街頭廣告成打卡地標！「兩大天后穿未來褲」超吸睛

天冷就愛喝熱湯！？營養師公開冬季飲食撇步及更聰明的營養補充新選擇

快訊／魔笛最後一舞！　上屆亞軍克羅埃西亞半場0比0摩洛哥

壯圍鄉代候選人+樁腳、頭城鎮長候選人樁腳　現金賄選被起訴

球賽剛過一半！沙烏地球員「猛拍梅西後背」　狠嗆：你不可能贏

銷毀千萬床墊遭疑替代品　S Hotel：確實是S家載來「不清楚品牌」

南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

中信盃黑豹旗／「有看到一點機會」　陽明工商不敵普門

汪小菲近千萬床墊下場　傳支解論斤賣？北市環保局這樣說

迎接世足賽熱潮　市府推動VR足球體驗活動

本土BL劇《HIStory5》來了！「禁慾系上司」陳璽安甜摟徐韜談格差戀

父病逝放榮總太平間10年！　貧女淚灑法庭...承諾籌錢領回遺體

騎重機帶女鵝汐止→池上　包成「愛玉子」保暖防雨

消費熱門新聞

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

繼光香香雞「炸雞買1送1」只有8天

好市多「黑五第3波」優惠懶人包

限時3天！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」

直擊好市多黑五超殺優惠會員急搶

火力集中家電！好市多黑五優惠懶人包

黑五首日　老司機繞場觀察超值好物等開盤

春風打造大飯店邀體驗三層衛生紙

Switch寶可夢朱紫特仕機　黑五殺到只賣1070元

白白熊狂粉開箱周邊「最新聯名意外曝光」網友讚內行

好市多「1熟食」熱賣20年悄停售！

台北街頭廣告成打卡地標！

讓Wi-Fi滿屋凱擘大寬頻全新升級

肯德基6款炸雞餐下殺！最高現省267元

更多熱門

相關新聞

麥卡倫推女性領導人傳記短片　林心如感動敬匠心傳奇

麥卡倫推女性領導人傳記短片　林心如感動敬匠心傳奇

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，於11月16日全球同步推出真人真事改編的傳記短片《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》，感人重現一戰後，前董事總經理、小名「Nettie」的Janet Harbinson女士的傳奇故事，林心如看了傳記短片後深受感動。

麥卡倫春宴系列　2022年版新上市

麥卡倫春宴系列　2022年版新上市

不想託運！她機場乾完威士忌被送醫

不想託運！她機場乾完威士忌被送醫

大摩築光大師系列首創金繼橡木桶

大摩築光大師系列首創金繼橡木桶

限量80瓶！低地之王玫瑰河畔31年

限量80瓶！低地之王玫瑰河畔31年

關鍵字：

麥卡倫阿拉比卡威士忌

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面