馬蘭榮家與東大幼教系合辦職場環境初體驗　佈置長者生活空間

▲馬蘭榮家與台東大學幼教系合辦職場環境初體驗課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

馬蘭榮家與台東大學幼教系合辦職場環境初體驗課程，幼教系學生至馬蘭榮家，為長者佈置溫馨祥和，充滿溫情之生活環境，並藉由與長者共融共處，增加彼此瞭解，提升學生們學習動機及興趣，並透過參訪行程，認識瞭解「青銀共居」於馬蘭榮家推行的情形。

台東大學幼教系熊同鑫教授，用心規劃老幼共學、世代同歡的戶外活動，更進一步與榮家合辦學生職場初體驗活動，讓大三大四學生，至榮家與長者互動，增進職場適應力，13日帶領學生至馬蘭榮家進行「老人與家庭」課程之實務學習，學生們分組至榮家堂隊協助佈置長者生活環境空間，經過一番努力，榮家長者之活動公共空間洋溢著溫馨祥和，熱鬧的耶誕氛圍佈置，讓榮家長者感受著耶誕節來臨前夕的溫暖氣氛，使榮家充滿著耶誕風的祥和氛圍，學生們對入住老人機構長者生活，也有更進一步瞭解，增進將來職場生活體驗。

馬蘭榮家楊建和家主任表示，馬蘭榮家推行輔導會政策，將榮家家庭化與社區融合、社會化。歡迎台東大學師生再次到來與長輩們互相學習活動，本家目前已是青銀共居的示範機構；期望將來也能形塑老幼共學，世代共融的典範模式。