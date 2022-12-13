帶動全台數位點數經濟風潮　台東縣府TTPush成果發表

▲台東縣府TTPush今舉辦成果發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年推出「TTPush踢一下」APP平台，結合「台東金幣(TTCoin)」讓民眾接收縣政資訊也能搶金幣，13日舉辦年度成果發表會，縣長饒慶鈴表示，從去年改版TTPush3.0以來，縣府不斷升級優化APP的使用體驗，並建立全台唯一可跨縣市金幣交換的機制，與雲林縣政府的「雲林幣」交換使用，期待與更多縣市合作，共同開創點數經濟新佳績！

今日發表會主題為「縣政資訊與科技應用，共創數位治理」，饒慶鈴說明，縣府秉持「開放、整合、創新」理念，運用科技誕生TTPush 3.0，將政府公共服務化被動為主動，並透過「台東金幣」虛擬貨幣概念激勵民眾下載APP參與互動，現今累積超過11萬會員數、特約合作超過5百間在地商家。TTPush驅動城市不斷革新也受到肯定，繼2021年獲得台灣雲端物聯網創新獎後，今年12月更榮獲111年健康城市暨高齡友善城市獎「韌性與創新獎」，並通過2023智慧城市創新應用獎的初選，充份展現TTPush在台東公共服務數位轉型成功典範。

縣長饒慶鈴進一步指出，縣府不斷升級優化APP的使用體驗，除了與雲林縣政府的「雲林幣」交換使用，並與第三方廠商合作，例如將數位科技與友善環境議題結合，與ECOCO合作設立2台智慧回收機，回收廢電池即可獲得金幣；結合車麻吉開通跨縣市路邊停車費自動用台東金幣扣繳；與快一點智慧餐零售合作發展TTPush特約店家線上選購，並結合全球快遞開通物流服務等，逐步實現台東發展智慧政府、數位治理城市的目標。

未來將再升級TTPush的精準行銷，縣府將先行試辦透過TTFree網路，民眾在下飛機即可收到個人化推播、整合雲端發票提供自動兌獎與獎金匯入等服務，加速實現智慧城市願景。

發表會中頒發獎牌表揚排名前5家TTPush熱門特店業者，表達感謝與鼓勵，包括「台東地區農會元氣伴手館」、「孫東寶牛排台東店」、「天生牌金門高粱香腸」、「東鼎牛肉麵館」與「牧心智能發展中心附設庇護性烘焙工場」等，現場更舉辦微型市集提供體驗使用台東金幣的消費流程。