台東大武鄉衛生所榮獲公務人員傑出貢獻獎　總統蔡英文表揚

▲台東大武鄉衛生所榮獲公務人員傑出貢獻獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

被譽為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」，向來深獲各界肯定，肩負南迴地區緊急醫療重任的台東縣大武鄉衛生所，在疫情間仍勇於突破困境，不僅為防疫竭盡心力，更運用數位科技翻轉醫療困境，運用前瞻思維，創造精進服務作為，連結醫學中心提供專科門診，讓偏鄉民眾受到醫學中心級的照護，獲評審肯定，也是台東唯一獲獎單位，銓敘部特於13日下午在考試院傳賢樓大禮堂舉行表揚大會，由總統蔡英文公開表揚，並讚許大武衛生所是南迴地區重要的醫療據點，期盼成為鄉親及來往旅人健康守護站。

111年公務人員傑出貢獻獎，從全國各機關44組優秀團體中選出6組得獎團體，大武鄉衛生所也列名其中，台東縣衛生局長孫國平今日特別率領衛生所主任林樹婷、課員葛惠妹、放射師廖千慧、護理師尤藝諼、林芳如等5名同仁，北上參加表揚大會頒獎典禮共享榮耀，典禮中總統蔡英文首先恭喜所有得獎人及團隊獲得「公務人員傑出貢獻獎」，感謝所有得獎人及團隊的付出，也代表國人感謝全國辛勤奉獻的公務人員，隨後，蔡總統頒發「公務人員傑出貢獻獎」予大武鄉衛生所主任林樹婷，並合影留念。

縣長饒慶鈴表示，為落實醫療平權，縣府近年特別強化鄉鎮的醫療服務，南迴地區沒有大型醫療院所，佇立在南迴公路旁的大武鄉衛生所扮演的角色一直是艱鉅繁重，盡心守護民眾健康，大武鄉衛生所不斷提升南迴醫療服務品質，此次獲獎事蹟有目共睹，例如是全台第1個提供24小時緊急醫療服務及最多專科醫療門診的衛生所、全台第1個啟動5G遠距醫療門診的衛生所，與醫學中心合作首創眼科、耳鼻喉科、皮膚科專科遠距醫療，有效縮短民眾就醫距離、全台第1個提供24小時檢驗服務及放射服務，為危急重患者的診斷和治療提供更專業的檢測及醫學影像參考，有效提升救護站的醫療品質、全台第1衛生所胃鏡及大腸鏡一條龍檢查服務，讓民眾可一次就醫完成檢查，減少民眾須負擔之交通、時間成本，突破衛生所定位，盡心守護民眾健康，成為南迴地區醫療穩定的後盾。