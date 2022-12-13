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南島國際美術獎開幕暨頒獎典禮　12／17台東美術館隆重登場

▲2022南島國際美術獎開幕暨頒獎典禮，17日台東美術館隆重登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022南島國際美術獎開幕暨頒獎典禮，17日台東美術館隆重登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府2年一次舉辦的南島國際美術獎，將於17日在台東美術館大文創教室舉辦開幕暨頒獎典禮，縣府文化處表示，今年除將「駐村型」美術獎改為「徵件型」，不僅打破媒材、參賽者族群及國藉限制外，更提高獎項，將首獎改為3名，以此鼓勵藝術家投入創作，延續歷屆創作精神並著重於藝術展現，邀請您一同共賞。

縣長饒慶鈴表示，南島國際美術獎自2011年開辦以來，至今已邁入第7屆，今年相當難得的是，在疫情下仍有來自國際及台灣各地藝術創作者踴躍投件，讓賽事及展覽更具看頭，特別恭喜今年10位入選者，不管是否獲得首獎，相信這個得獎履歷，在各位藝術生涯追求的歷程上，都將具有深刻意義，更特別感謝評審委員的辛勞，以及所有入圍者的參與及創作，今年沒能來得及參加的藝術家們，我們也希望下次能踴躍投件。

▲2022南島國際美術獎開幕暨頒獎典禮，17日台東美術館隆重登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文化處說明，今年入選10組藝術家有尹子潔、王宥婷、江凱群&黃靖雅、阮原閩、吳耿禎、周代焌、林書楷、Apo'陳昭興&王亭婷、森人—太魯閣藝駐計劃、廖昭豪等人，個個參賽經驗豐富，獲獎無數。於創作中展現臺東在地特質及山海地景，探索議題多元，於環境、族群文化、生活記憶等進行多角度詮釋，從6月徵件開始經過激烈專業公正的初審、複審後，將於17日當天上午10點呈現他們的成果。

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