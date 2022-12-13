為了1萬元！台中228公園深夜2打3　少年受傷遭豬隊友丟包

記者許權毅／台中報導

台中深夜驚傳討債鬥毆！一名許姓少年13日0時與何姓少年、方男前往東區228公園，向陳男、吳男討取11000元的債務，不料雙方發生衝突，導致許姓少年頭部受傷，警方獲報趕抵後，並未發現鬥毆情事，但發現許獨自一人負傷在仁和路上。許供稱，對方持西瓜刀前來，腳部則是有遭棍棒毆打的痕跡。警方連夜逮捕陳姓主嫌，雙方5人將依照聚眾鬥毆分送少年法庭、台中地檢署偵辦。

▲台中東區228公園今日0時傳出討債鬥毆，陳姓主嫌深夜遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市第三分局立德派出所13日0時15分獲報，稱在東區228公園附近有民眾糾紛，警方到場時並無發現類似情事，便擴大巡查範圍，在人和路上發現一名許姓少年頭部受傷，意識清楚，趕緊將他送往台中醫院治療，所幸無生命危險。

▲第三分局警方表示，雙方為了11000元債務相約談判，不料發生激烈爭吵，許姓少年供述對方有持西瓜刀。（圖／記者許權毅攝）



許姓少年向警方供稱，他與15歲的何姓少年、19歲的方男前往東區228公園，向22歲的陳男、吳男討取11000元債務，但債主並非自己，而是何、方2人，現場5人都互相認識。不料，雙方一言不合，在勞工服務處前發生激烈爭吵，許供述，對方拿出西瓜刀、棍棒等攻擊，對於自己與友人是否有帶武器則未多做說明。當下眾人鳥獸散，就連許姓少年的友人也跑走，獨留下許一人在該處。

▲雙方相約在228公園旁談判，發生鬥毆後眾人鳥獸散，留下許姓少年一人。（圖／翻攝Google Maps）



警方獲報後立刻成立專案小組，連夜查緝主嫌陳男等人到案，全案訊後依照聚眾鬥毆等罪嫌分送少年法庭、台中地檢署偵辦。至於許姓少年所述對方持的西瓜刀尚未尋獲，警方仍積極追查中。