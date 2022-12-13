台中少年幫討1.1萬元被砍頭「朋友跑光」　警火速逮15男女送辦

▲許姓少年幫朋友討債，遭對方砍傷後被獨自留在原地。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、鄒鎮宇／台中報導

台中一名許姓少年與何姓少年、方姓男子13日凌晨到東區228公園，向陳男、吳男討取1萬1000元債務卻爆發衝突，導致許男頭部受傷送醫，兩名友人落荒而逃。警方獲報後擴大偵辦，逮捕15人到案並起出疑似犯罪工作西瓜刀2把，全案將於訊後依涉嫌妨害秩序及傷害罪嫌，依法送辦。

警方表示，13日凌晨0時15分獲報東區228公園發生民眾糾紛案件，到場後發現雙方人馬皆已離開，僅許姓少年頭部受傷被留在原地，立刻將其送醫，並成立專案小組報請檢察官指揮偵辦。

警方指出，許姓少年為替友人追討1萬1000元的借款，帶同友人與陳男、吳男相約協調債務清償事宜，未料協調時發生口角，過程中造成許姓少年頭部受傷，經送醫治療意識清楚，目前留院觀察治療中。

▲警方陸續逮捕15名男女。（圖／記者許權毅攝）



據悉，許姓少年目前意識清楚但有嗜睡狀況，傷勢部分為頭部撕裂傷、顱骨骨折、腦部出血，留院觀察中，如果出血沒有惡化就不用開刀，讓骨折部分自行復原。

警方第一時間逮捕陳姓主嫌到案，後陸續帶回許姓少年一派人馬的何姓少年、謝姓少年、吳姓少女、方姓男子、楊姓男子等6人，以及陳男一派的利姓少年、羅姓少年、何姓少年、吳姓男子、郭姓男子、葉姓女子、廖姓男子、方姓男子等9人到案，並起出疑似犯罪工作西瓜刀2把，全案將於訊後依涉嫌妨害秩序及傷害罪嫌依法送辦。

警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力。警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

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