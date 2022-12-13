快訊／超深血痕曝！台中少年幫討債被砍到爆頭　醫院發病危通知

▲台中228公園討債砍人案，許姓少年（左）頭部傷勢曝光，警方在深夜火速逮補主嫌陳男（右）。（圖／市議員羅廷瑋提供、記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市東區228公園今（13）日凌晨0時傳出聚眾鬥毆案，一名許姓少年與2名友人前往向陳男、吳男討取11000元債務，不料雙方一言不合，許當場遭對方持西瓜刀、棍棒攻擊，最後雙方鳥獸散，許友人還將他獨自丟包在公園。市議員羅廷瑋曝光許姓少年的頭部傷勢，並表示經診斷有顱內出血、顱骨破裂，疑似家屬的女子則在臉書曝光許姓少年的病危通知單。

▲許姓少年被送往台中醫院治療後，院方發出病危通知單。（圖／翻攝自Facebook／台中南區東區大小事）



台中市第三分局立德派出所13日0時15分獲報，稱在東區228公園附近有民眾糾紛，警方到場時並無發現類似情事，便擴大巡查範圍，在仁和路上發現一名許姓少年頭部受傷，意識清楚，趕緊將他送往台中醫院治療，所幸無生命危險。

許姓少年向警方供稱，他與15歲的何姓少年、19歲的方男前往東區228公園，向22歲的陳男、吳男討取11000元債務，但債主並非自己，而是何、方2人，現場5人都互相認識。不料，雙方一言不合，在勞工服務處前發生激烈爭吵，許供述，對方拿出西瓜刀、棍棒等攻擊，對於自己與友人是否有帶武器則未多做說明。當下眾人鳥獸散，就連許姓少年的友人也跑走，獨留下許一人在該處。

警方獲報後立刻成立專案小組，連夜查緝主嫌陳男等人到案，全案訊後依照聚眾鬥毆等罪嫌分送少年法庭、台中地檢署偵辦。至於許姓少年所述對方持的西瓜刀尚未尋獲，警方仍積極追查中。