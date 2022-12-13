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擄殺長榮女大生！梁育誌一審獲判死刑　法院裁定延押2個月

▲梁嫌隨機擄殺長榮女大生。（圖／翻攝自臉書）

▲梁育誌擄殺長榮女大生。（圖／翻攝自臉書）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生2020年10月晚間從學校走回租屋處，不料途中遭兇嫌梁育誌擄走後性侵殺害，屍體棄置高雄阿蓮山區。橋頭地院一審判處梁嫌死刑，全案目前由高雄高分院審理中，但由於梁嫌羈押期即將屆滿，高分院認為梁嫌涉案情節重大，有逃亡可能，裁定延押2月，可抗告。這也是梁嫌第4度延押。

這起震驚社會的案件發生在2020年10月28日晚間，台南長榮大學馬來西亞籍24歲女大生，從學校獨自返回租屋處時，遭嫌犯梁育誌擄走，先性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區！梁男供稱，他將鍾女擄上車時，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

警方隨即根據線索逮捕28歲梁男，梁男 9月30日時曾在同一條台鐵便道試圖擄走女大生，但因對方尖叫抵抗而失敗，10月28日晚間近9時，他見到落單的鍾女經過案發地點，便拿出從家中帶出門的麻繩，從後方緊緊套住鍾女頸部，並將她拖到一旁無人暗處猥褻。

原先梁男矢口否認有性侵鍾女，但驗屍結果指出，鍾女身上留有生前曾遭性侵的跡證，他這才啞口無言，坦承先性侵後殺人。另外，檢警進一步調查後發現，梁男犯案後還曾盜用鍾女的手機支付800元加油費。

檢方認為梁嫌為滿足私慾，其於隨機挑選落單長榮女大生性侵未遂後，非但未有任何反省行為，反而變本加厲，再性侵殺害，且以繩結勒頭、毆打無反抗能力長榮女大生，使用此等令人髮指之凌虐手段，無理、任意剝奪無辜性命，完全無視過程中對方哭喊求饒之行為，偵結後依法對兇嫌梁育誌提起公訴。橋頭地院一審判梁死刑、褫奪公權終身，全案目前由高雄高分院審理中。

梁育誌目前於法務部矯正署高雄看守所羈押中，先前已3度延押2個月，此次羈押期再屆滿，高雄高分院認為梁嫌犯罪嫌疑確屬重大，且所犯為殺人重罪，一審獲判死刑，而一般遭遇重刑，具有逃亡之高度可能，參以梁嫌案發後遲遲不敢返家、在外繞行，並坦承怕被警方查獲等情，足認有逃亡之虞，因此裁定自12月21日起再延押2月。可抗告。

▼梁育誌一審判處死刑，本件家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍，橋頭法院將梁嫌判處死刑，本件家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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