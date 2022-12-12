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「大大武花大武花」成絕響？傳台南大東夜市恐熄燈　市府回應了

▲台南知名觀光夜市大東夜市傳租約到期，面臨被迫停止營業熄燈月困境。（圖／翻攝自大東夜市臉專、記者林悅翻攝，下同）

▲台南知名觀光夜市大東夜市傳租約到期，面臨被迫停止營業熄燈月困境。（圖／翻攝自大東夜市臉專、記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「大大武花大武花」口訣是台南最具代表性3處夜市周一至周日各別營業日期，這3處夜市各為大東夜市、武聖夜市、花園夜市，惟網傳大東夜市的租約在2023年1月到期，恐將熄燈結束營業，台南市場處表示，大東夜市已送件申請設置許可，惟因資料缺漏退回補件中，將持續輔導大東夜市取得設置許可。

▲台南知名觀光夜市大東夜市傳租約到期，面臨被迫停止營業熄燈月困境。（圖／翻攝自大東夜市臉專、記者林悅翻攝，下同）

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位於台南市東區林森路一段，台南監理站旁的大東夜市，附近有成功大學、台南市衛生局、長榮中學，還有陳水扁前總統所居住的高級社區，一到深夜仍車水馬龍十分熱鬧，營業日總是吸引眾多民眾前往遊逛，更是外地觀光客朝聖的台南知名觀光夜市，近來卻網傳大東市租約年底到期，可能熄燈。

▲台南知名觀光夜市大東夜市傳租約到期，面臨被迫停止營業熄燈月困境。（圖／翻攝自大東夜市臉專、記者林悅翻攝，下同）

據了解，大東夜市是跟農會承租的，惟該土地有一半是台南市府所有，網傳市府計畫收回土地改為區政中心，大東夜市的租約到2023年1月，到期後可能就要結束營業。

▲台南知名觀光夜市大東夜市傳租約到期，面臨被迫停止營業熄燈月困境。（圖／翻攝自大東夜市臉專、記者林悅翻攝，下同）

不過，大東夜市土地雖是政府用地，依法不能做為夜市，但由於大東夜市的土地是農會與市府都有，也是台南指標性夜市，擁有高知名度，市府租約到期後如將土地收回，讓大東夜市就此熄燈，對台南市後疫情時代，目前正積極推動的庶民經濟復甦政策將是嚴重打擊，讓大東夜市熄燈並不一定是市府的「好選項」，大東夜市的存廢最可能是取決於「民意」的支持。

▲台南知名觀光夜市大東夜市傳租約到期，面臨被迫停止營業熄燈月困境。（圖／翻攝自大東夜市臉專、記者林悅翻攝，下同）

台南市市場處表示，大東夜市目前尚未取得合法設置許可，夜市營運管理單位之前已送件申請設置許可，惟提送的資料尚有缺漏需退回補件，目前尚未收到補件資料，若申請通過，會將許可日期壓在租約的最後1天，對於網傳大東夜市將結束營業熄燈一事，目前尚未收到相關訊息。

▲台南知名觀光夜市大東夜市傳租約到期，面臨被迫停止營業熄燈月困境。（圖／翻攝自大東夜市臉專、記者林悅翻攝，下同）▲台南知名觀光夜市大東夜市傳租約到期，面臨被迫停止營業熄燈月困境。（圖／翻攝自大東夜市臉專、記者林悅翻攝，下同）▲台南知名觀光夜市大東夜市傳租約到期，面臨被迫停止營業熄燈月困境。（圖／翻攝自大東夜市臉專、記者林悅翻攝，下同）

台南市近來有多處夜市籌設，像有14年歷史的台南市安南區同安夜市，因地主要將土地收回不再出租，2021年5月12日被迫熄燈，讓當地民眾扼腕，但最近傳出好消息，新的經營團隊在「我住台南安南區」臉書發出公告，宣告將以「新同安夜市」名義回歸復業，並開始招商，此舉引起網友熱議，新同安夜市管理委處吳先生即表示，新同安夜市將在2023年2月3日隆重開幕，從網友們：「夜市人生終於回來了」、「期待新同安夜市能再現熱鬧的氣氛」，顯示夜市仍是台南人最喜歡的休閒遊樂去處。

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