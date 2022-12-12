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社會 社會焦點 保障人權

學甲槍擊案孔祥志研判逃柬埔寨　疑「洪龜」指使犯案還有藏鏡人

記者林悅／台南報導

台南學甲槍擊案，李姓共犯被羈押禁見，學甲分局12日下午公布槍手犯案後逃亡路線，檢警查出李姓共犯涉嫌接應孔祥志到花園夜市騎機車作案，孔嫌開槍後逃逸過程多次更換車牌製造「斷點」，檢警懷疑孔嫌係受洪政軍指使作案，並可能偷渡出境，檢警也擔心孔嫌的安危，這也是孔母公開呼籲愛子出面投案的隱憂。

▲學甲分局長劉全福說明孔祥志的作案逃亡路線及李嫌接應的犯案狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲學甲分局長劉全福說明孔祥志的作案逃亡路線及李嫌接應的犯案狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局長劉全福指出，孔祥志騎車進入學甲之後，即前往科技公司及謝財旺服務處共開88槍，而後騎機車沿台19線逃逸，最後身影消失在西港大橋堤岸，檢警專案小組除發布孔祥志之通緝，另「洪龜」洪政軍之前早已因案被通緝，而其共犯郭嫌、李嫌相繼落網，專案小組會將其他共犯的相關資料移送台南地檢署供檢方偵辦。

▲學甲分局長劉全福說明孔祥志的作案逃亡路線及李嫌接應的犯案狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，在逃的孔祥志係「紅龜」洪政軍的小弟，該槍擊案可能由洪政軍指使孔祥志開槍，專案小組在調查的過程中，發現孔、洪有共同友人在柬埔寨，孔嫌偷渡前往東南亞或柬埔寨的可能性很大。

外傳孔嫌這次開槍代價是50萬元酬金，警方否認，經了解這是已落網被羈押的李奇漢向檢警表示，他接應孔嫌，孔嫌答應他事後要分他50萬元，所以孔嫌開槍作案的代價是多少錢，檢警尚在調查中。李嫌在本案是負責接應，11月6日孔嫌桃園酒駕後，回台南學甲，11月10日凌晨著短褲短衣出門，即由李奇漢接應送他到北區花園夜市，孔嫌先變裝後再徒步騎乘機車騎往學甲犯案。

▲▼台南88槍案兇嫌曝光！　正式通緝35歲男子孔祥志。（圖／記者林悅翻攝）

檢警調查，孔祥志應受老大洪政軍的指使作案，且幕後更有「藏鏡人」在操盤，這是有計畫性的犯罪，且犯案過程刻意躲避監視器，換裝、換車牌，不斷製造「斷點」，增加檢警偵查的難度，也令檢警吃足苦頭，孔祥志作案之前就四處張揚要做一件大事，所以犯後迅速被警方鎖定追緝，但追蹤到西港大橋堤岸就失去蹤跡，專案小組追查未果下，才決定公開孔祥志槍手身分發布通緝。

▲學甲分局長劉全福說明孔祥志的作案逃亡路線及李嫌接應的犯案狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲檢警研判孔祥志已偷渡出境前往柬埔寨的可能性很大，但以孔祥志這種「小弟」，其個人安危堪慮，這也是孔母出面公開呼籲孔祥志儘早出面投案的隱憂。

檢警研判孔祥志已偷渡出境前往柬埔寨的可能性很大，但以孔祥志這種「小弟」角色，如真被幕後人士安排偷渡到柬埔寨等東南亞國家，那其個人安危堪慮，這也是孔母今天出面公開呼籲孔祥志儘早出面投案的真實「隱憂」。

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