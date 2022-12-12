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國道一號后里到大雅段拓寬　楊瓊瓔要求縮短工期：台中不能等9年

▲立委楊瓊瓔關注「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）

▲立委楊瓊瓔關注「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

交通部高速公路局上月完成「國道1號后里至大雅路段壅塞改善方案」可行性期初報告，除后里至大雅系統交流道區間兩側各拓寬一車道，全長約12.5公里外，也將改建大甲溪橋全橋等，該案明年可送環評，總工程期程約9年。但長期爭取改善該路段交通壅塞的立委楊瓊瓔表示，台中不能等9年，要求縮短工期。

國道一號后里到大雅段交通壅塞，楊瓊瓔及立委江啟臣多次爭取，認為應在國道1號后里--彰化路段，比照五楊高架，透過高架達成長途與都會區通勤車流分流，再配合交流道車流重新設計，中部都會區交流道堵塞的相關問題應能得到相當緩解。但交通部認為壅塞路段的問題，主要在車流下不去，導致高速公路回堵，過境車流九成都進出台中市，拓寬道路即可改善。

楊瓊瓔表示，交通部逐於2020年3月啟動「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」可行性評估，她並要求高公局隔年10月5日在神岡區公所舉行「國道1號后里至大雅段拓寬可行性評估說明會」，行政院並於今年1月10日核定，該計畫規劃（含環評）案己於7月25日決標，10月已完成可行性初期報告，預計2023年2月提規劃期中報告（含建設計畫初稿），後續待環評審查通過、建設計畫奉行政院核定後，即可辦理設計及工程發包作業。

針對「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」，高公局指出，國道1號后里到大雅系統交流道兩側將各拓寬一個車道，全長約12.5公里，總工程經費概估約108.7億元，2023年即可送環境影響評估，總工程期程約9年，並希望台中市政府配合辦理都市計畫檢討，以豐原交流道改善列為優先標發包施工。

此外，該案也包括大甲溪橋全橋改建，既有舊社路、三線路及雅潭路三座跨越橋改建，后里地磅站局部改建，豐原交流道改善；其中，豐原交流道改善，包括增設南出匝道，調整為兩方向出口，以及增設神岡方向南入匝道，整合為一次入口。

高公局說，目前國一雙向皆為三線道，加上大甲溪橋墩裸露，將配合改建，拓寬為雙向四線道，加上國道四號豐潭段將於2023年1月完工及國道一號大雅交流道銜接台74線目前興建中，未來分流，將有助改善壅塞狀況。

高公局也補充，在楊瓊瓔及江啟臣長期督促下，「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」相關作業一定會加快速度，包含綜合規劃及環評作業、設計作業、都市計畫變更及用地取得與工程施工等，其中綜合規劃及環評作業約2年，用地取得預估需24個月，工期預計約46個月，另有交控整合測試6個月，整體建設時程約9年。

但楊瓊瓔指出，台中不能等9年，要求縮短工期，未來他會和江啟臣持續督促中央地方合作，加速「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」各項審議、設計及用地取得並縮短工期，希望未來可為台中交通帶來更大進步，提高進出台中市區車流使用的可及性。

高公局則強調，後續會盡全力和市府協助各項工作，盡力和地主溝通協調，縮短用地取得作業流程，積極縮短工期。

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