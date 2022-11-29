揪大貨車超載！國道增設動態地磅系統　3交流道112年元旦啟用

▲大型車超載超重列為重點違規稽查。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

大貨車超載不但會影響路面品質，也頻傳交通事故，為降低超載情況，高公局今宣布，今(111)年底將完成國1后里北向、國3樹林南向及田寮北向等3處地磅站動態地磅系統，並訂明(112)年1月1日正式啟用。

高公局表示，目前國道沿線設有44處地磅站，為提升載重大貨車過磅效率，遏阻載重大貨車超載及逃磅情形，已於國1汐止南向、員林南向、新市南向及岡山北向等4處地磅站建置啟用動態地磅系統。

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經統計，該4處動態地磅系統實施後，超載由實施初期每月153件，降為每月139件；逃磅部分，則由實施初期每月120件大幅降低為每月29件。另根據統計，載重大貨車遵行免過磅比例逾90%，顯示多數大貨車駕駛對該系統運作皆能瞭解與配合。

高公局宣布，明年1月1日起，再啟用國1后里北向、國3樹林南向及田寮北向等3處地磅站之動態地磅系統。

▲國道動態地磅系統示意圖。（圖／高公局）

主線篩選式動態地磅，設於國道主線設置3道門架，當載重大貨車行進至第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統同時啟動，以偵測車輛總重及辨識車輛車號，針對未疑似超載之車輛無須進站過磅，並將車號顯示於第2道門架上方之CMS。

若駕駛人未於CMS看到自身車號時，則須依標誌指示進站過磅，否則視為逃磅，並透過第3道門架之執法設備，將逃磅車輛資料提供給公警局舉發。