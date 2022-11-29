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元旦連假恐塞爆！高公局祭7疏運措施　「每天0~5時國道免收費」

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲元旦連假將出現大量出遊車潮。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明(112)年元旦有3天連假，國道預估連假首日將湧現最高1.4倍南下車潮，高公局祭7大疏運措施，包括元旦3天假期每天0到5時將暫停收費，國5在連假末2天實施北上高乘載管制。

明年元旦有3天假期，元旦為連假第2日，高公局預估交通量為110~114百萬車公里，首日南向可達62百萬車公里，為平日的1.4倍。高公局表示，經檢視歷年元旦連續假期交通狀況，元旦連假將有大量跨年及旅遊旅次。

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高公局也祭出7大疏運措施，其中收費措施部分，111年12月31日至112年1月2日，每日0至5時暫停收費。

匝道封閉部分，12月31日0至12時，將封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。112年1月1日0至12時，則封閉國1埔鹽系統南向入口；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。112年1月2日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▲▼國道元旦疏運措施。（圖／高公局）

▲國道元旦疏運措施。（圖／高公局）

國道也祭出高乘載管制，112年1月1日至2日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

此外，高公局也規劃開放路肩措施，包括111年12月30日，增開國3南深路出口及南港聯絡道前路肩。111年12月31日至112年1月2日，增開國1南向楊梅至新竹、北向西螺至員林及國3南向大溪至關西、北向香山至新竹系統等易壅塞路段路肩，合計36處。

另假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。並推出替代道路等措施，以及連假期間暫停施工。

高公局表示，連假期間國道部分瓶頸路段於尖峰時段交通需求遠大於可服務容量，故發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸；若要開車出門，可先查詢路況調整行程與規劃行車動線，避開壅塞。另若參加跨年活動，應避免於活動後疲勞駕駛，維持行車安全。

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高公局國道元旦連假疏運免收費

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