施工難度高！流標7次　國1號五股增北向匝道今決標「拚116年完工」

▲國道1號五股交流道改善工程示意圖。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

每逢通勤時段就塞爆的國1五股交流道為打通交通瓶頸，規劃增設國1五股北入及北出匝道，由於該處交通量為全國最高且施工難度高，該工程歷經7次流標，今(11月15日)終於決標，高公局表示，該案將於116年完工，改善五股交通。

國道1號五股交流道周邊多股車流匯集，且受號誌停等影響，交流道及新五路連絡道路長期壅塞，為打通交通瓶頸，高公局規劃採增設跨越楓江路之北入及北出高架匝道，高公局自110年10月完成設計並辦理工程招標，不過因五股交流道交通量為全國最高，工程施工難度高、交通維持不易，加上近期受疫情影響，整體工、料上漲，該工程歷經7次流標。

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高公局表示，該案經重新調整預算及工期，已於今天(11月15日)以36億3,602萬元決標予皇昌營造股份有限公司，工期1,440日曆天，將於1個月內完成簽約，其中涉及地方道路施工之交維計畫，將督導施工廠商於簽約後2周內提出，並送新北市政府交通局審查，交維計畫核定後，將立刻辦理施工，目標116年完工，改善五股交流道及周邊道路壅塞。

另外，有關「國道1號林口交流道改善工程」，高公局表示，該交流道亦屬高流量交通，已依循五股交流道模式，檢討預算及工期，重新辦理招標作業中，期使工程招標順利，儘速辦理。