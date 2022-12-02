潭子公墓清空近3公頃土地　楊瓊瓔允爭取興建日照活動中心

▲▼潭子公墓正在遷移，將清空近3公頃土地，楊瓊瓔允爭取3千萬興建日照和活動中心。（圖／楊瓊瓔提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區第3、4公墓正進行遷葬作業，進度已達60%，預計明年底將釋出2.75公頃公有地，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國2日上午邀集市府相關單位現勘，規劃興建社區活動中心結合日照中心，經費約3000萬元，楊允諾全力協助爭取衛服部補助。

東寶社區發展協會理事長羅東勝指出，東寶社區活動中心位在一樓，二樓是三元宮，地方長期以來不斷建議遷建社區活動中心，但苦無里內沒有公有地，問題一直未解。

民政局長吳世瑋表示，潭子公墓遷葬完成後，部分公有地可釋出興建社區活動中心及日照中心，空間各約100坪，一旦活動中心異地新建，不但活絡地方繁榮，土地還能還給三元宮。

都發局指出，潭3、潭4公墓地目為農業區，目前正進行豐原、潭子、大雅、神岡都市計畫通盤檢討，地方若有公托、公幼、活動中心、日照等需求，建議提出納入通盤檢討或個案變更進行研議。

楊瓊瓔表示，她要求市府協力完成都市計畫個案變更，可省下數億元土地徵收費用，至於建物經費部分，她會全力向衛服部爭取前瞻3000萬元補助，力促興建社區活動中心及日照中心，完工後不僅提供里民活動空間，也照顧銀髮長輩，一併打造親子同樂的友善共融公園，實現地方期待。