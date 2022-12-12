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貫徹全國性掃黑　潮州警加強擴大臨檢查獲6件非法

▲潮州警加強擴大臨檢… 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警加強擴大臨檢。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於疫情趨緩，為貫徹「溯源、刨根、斷金流」，嚴辦黑幫。屏東縣警局潮州分局於12月8日起由分局長簡彥匡帶班連續執行3天，並動用警力50名於轄內威力掃蕩暨全縣性少年保護、護農、取締酒駕、縣府事業主管機關聯合稽查勤務，共查獲公共危險案1件及反勞基法2件、違章建築2件及菸害防制法1件。

▲潮州警加強擴大臨檢… 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警加強擴大臨檢… 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮方警方針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所編排專案臨檢，運用組合警力強力執行掃蕩並結合縣府勞青處、衛生局、城鄉發展處等事業單位聯合稽查，實施第三方警政策略，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派份子經濟來源。

除了加強查察掃蕩，也利用臨檢期間，向業者及民眾加強宣導防制鬥毆滋事、防制少年接觸新興毒品、防制少年參與詐欺集團或擔任車手、避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布、防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博、少年深夜留連不當場所等偏差行為及禁止酒駕等行為，並請業者約束員工勿與人鬥毆，營造優良消費環境。

簡彥匡分局長表示，將持續展現嚴密執法力道與強度針對轄內常發生治安事故之治安熱點加強執法，對易滋事不良分子混跡區域、場所、路段處所，實施臨檢掃蕩，維護社會治安，淨化社會治安，確保社會祥和，展現警察打擊犯罪決心。

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