警察歡樂送！突擊梯車攻破詐團「苗栗旗艦店」　12嫌專騙陸人

▲刑事局7日使用突擊梯車在苗栗攻堅詐團機房。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

攻破詐欺機房！刑事局中打7日出動「攻堅突擊梯車」掃蕩苗栗一處詐欺機房影片在網上瘋傳，今（12）日警方舉行正式記者會，公布當天攻堅結果，在苗栗、台中、嘉義以及台南逮補以陳嫌為首詐團共12人，其中有6名通緝犯。警方表示，該詐團主嫌陳男用群組假冒「中日超商」，將分散在各地的機房取名「旗艦店、總店」等，專門騙取中國大陸民眾，犯案至少1年半左右，7日在4地同時進行攻堅，共查獲12名嫌犯，現金19萬300元，手機81支還有K他命、蝴蝶刀以及指虎等。

7日在網路瘋傳一部影片，戲稱在苗栗一處透天有「警察歡樂送」，整個過程警方保密到家，12日在刑事局中部打擊犯罪中心舉行正式記者會，並由刑事局長李西河親自主持。李表示，刑事局從本月5日起執行「威力掃蕩」，針對黑道幫派依附的行業執行強力搜索，斬斷不法金流，其中查獲黑幫犯罪從389件增加到458件，槍擊案從99件下降到78件，7月15日起成立打詐國家隊，有信心維護治安。

▲▼陳姓主嫌在台中遙控其他3地的詐團成員，還將LINE取名為「中日超商」。（圖／記者許權毅翻攝）



刑事局中部打擊中心偵六隊第五隊指出，6月接獲情資指出，有詐團再度以「高獲利」為口號招募年輕人加入，假冒是公務機關專門詐騙中國大陸民眾，其中31歲的陳姓主嫌相當狡猾，在台中、苗栗、嘉義以及台南成立機房，自己則在台中遙控指揮，還透過LINE群組取名為「中日超商」掩人耳目，將其他地區機房取名為「苗栗旗艦店、台南總店」等。

▲刑事局中打與台中第二分局、台南第四分局、台北信義分局、嘉義刑大、苗栗竹南分局共同偵辦。（圖／記者許權毅攝）



專案小組在7日持搜索票，兵分四路在各地同時進行攻堅，其中苗栗機房協請保一總隊出動「Patriot3 MARS RDD F550攻堅突擊梯車」，並且在機房四周部署警力，時機一到，直接攻進透天厝的二樓，並在三、四樓逮補正在打電話詐騙的3名嫌犯，另外嘉義也逮補3人，台南5人，陳姓主嫌則在台中被逮，全案逮補12人。

▲刑事局協請保一總隊出動Patriot3 MARS RDD F550攻堅突擊梯車，攻破詐團苗栗機房。（圖／記者許權毅翻攝）



刑事局表示，陳姓主嫌與詐團內12人大多是友人關係，年紀最小的29歲，警方自6月接獲情資，監控至少2個月，7日中午12點同步進行攻堅，12人中有6人是通緝犯，其中一人是強盜通緝，現場查扣現金19萬 300 元、工作手機81支、電腦7台、網路分享器3台、主機1台、詐騙講稿、K他命、咖啡包、蝴蝶刀及手指虎等贓證物。

▲刑事局長李西河說明警方近日成果。（圖／記者許權毅攝）



▲▼刑事警察局偵六大隊大隊長廖水池表示，不排除有台灣民眾也遭詐，將持續追查共犯。（圖／記者許權毅攝）

刑事警察局偵六大隊大隊長廖水池表示，詐團雖然主要是詐騙中國大陸民眾，但不排除也有台灣民眾遭到詐騙，詳細遭到詐騙的金額，後續將持續追查共犯，瓦解不法詐欺集團。

▲本案有81台手機、7台電腦以及蝴蝶刀等證物。（圖／記者許權毅攝，下同）

