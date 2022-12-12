「警察不是小丑」！耶誕城員警戴耶誕帽挨批　新北警局回應了

▲新北耶誕城，警方派出「DJ警察」頭戴耶誕帽協助引導交通。（圖／翻攝新北市長侯友宜臉書）

記者張靖榕／綜合報導

因應新北耶誕城人潮，新北警察局出動警員戴耶誕帽，在應景氣氛下引導人潮防止踩踏事件發生，卻引起「職業尊嚴都沒了」的討論，對此，新北市警局公關室主任彭正中也特地在臉書粉專文章底下留言回應。

臉書粉專「靠北police」11日一則貼文中表示，不知道是哪個高層要求基層員警要戴耶誕帽執勤，「我們他X的是來到酒店、牛郎店了是不是」。貼文痛批把警察尊嚴都搞沒了，「長官不要臉但是基層要臉啊，真他X難看死了」，「我們是警察不是小丑」，貼文並引起正反面討論。

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▲▼警察造型吸睛。（圖／翻攝新北市長侯友宜臉書）

對此，彭正中也在貼文底下進行5點回覆。

大家好，我是新北市警局公關室主任，警察的工作很辛苦，但如果沒辦法和民眾站在一起，讓他們感同身受的話，那就失去意義了，有關各位的疑慮，說明如下：

1、很感謝每位辛苦執勤的同仁，因為大家認真執勤，讓新北耶誕城勤務迄今都能順利完成，每位同仁的努力與辛勞我們都看見了，但我們希望可以讓更多民眾知道我們努力的付出與成果，並非默默行善，有大家如此努力的付出，當然也需要最大化的成果來作為回報。

2、本次規劃歡樂耶誕城執勤同仁戴耶誕帽，係讓執勤員警融入歡樂耶誕城活動的一環，並增加辨識度，也讓同仁能在歡愉的氣氛下來執行勤務，與民眾同樂共度，執勤過程民眾反應熱烈、要求合照，有效促進警民互動，市長侯友宜接受媒體聯訪時對此亦表示肯定。

3、本次勤務係鑑於韓國梨泰院踩踏事件殷鑑，在確保不影響轄區分局維持治安的警力量能的情況下，由警察局內勤支援外勤方式，號召百餘名內勤幹部加入維安，強化部署預防踩踏事件。

4、執勤戴耶誕帽同仁均係警察局內勤幹部，非第一線外勤警力，在此敘明。

第5點則是貼出相關新聞連結。

►「尊嚴都沒了」 耶誕城警察戴耶誕帽挨批：來到牛郎店是不是