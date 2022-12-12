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「尊嚴都沒了」　耶誕城警察戴耶誕帽挨批：來到牛郎店是不是

▲▼粉專痛批警察戴耶誕帽值勤「尊嚴都沒了」。（圖／翻攝臉書「靠北police」）

▲粉專痛批警察戴耶誕帽值勤「尊嚴都沒了」。（圖／翻攝臉書「靠北police」）

記者張靖榕／綜合報導

今年南韓梨泰院萬聖節踩踏悲劇引起各國關注提防，對此，新北警察局為防耶誕城上演踩踏事件，出動近600名「DJ警察」為防民眾安全；然而頭戴耶誕帽引導民眾交通，除了引起部分基層員警反感，也引發兩派網友論戰。

耶誕「DJ警察」近日成為關注熱點，但一名基層警察在臉書專頁「靠北police」抱怨。在貼文「#靠北police3907」貼文中，員警痛批「是哪個決策者要求我們台灣警察在值勤時頭戴聖誕帽的」？

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「我們可是警察，不是小丑啊」，投稿者將頭戴耶誕帽的員警比作「來到酒店、牛郎店」，不解為何站在耶誕城值勤的員警得戴耶誕帽。對此，貼文痛批為了節慶就要裝扮的話，去維安、擴大臨檢或攻堅時，「也穿得跟聖誕老人一樣好了」。

貼文接著痛批高層，表示長官不要臉但基層要臉，「真他X難看死了」。

▼員警戴耶誕帽應景值勤，許多民眾要求合照。（圖／翻攝新北市長侯友宜臉書）

▲▼新北耶誕城，警方派出「DJ警察」頭戴耶誕帽協助引導交通。（圖／翻攝新北市長侯友宜臉書）

▲▼新北耶誕城，警方派出「DJ警察」頭戴耶誕帽協助引導交通。（圖／翻攝新北市長侯友宜臉書）

▲▼新北耶誕城，警方派出「DJ警察」頭戴耶誕帽協助引導交通。（圖／翻攝新北市長侯友宜臉書）

同樣認為裝扮有失警察尊嚴的網友留言，「職業尊嚴蕩然無存」、「宗教這麼自由的機關，下次媽祖遶境希望也比照開放各家宮廟的帽子自由戴不要雙標嘿」、「戴這真的很北七，整個警察尊嚴都不見了」、「這真的過頭了」、「真是悲哀」。

不過持反面意見的人則表示，節慶應景增添歡樂氣氛，實在無需硬要和警察的「尊嚴」扯上邊，「當天在現場看到覺得民眾的反應都很好呀，不少人都想合照，而且戴著聖誕帽很吸睛，感覺指揮秩序的效果也不錯，哈哈」、「警察有無尊嚴，也不會因為聖誕帽而有所差別」、「耶誕城人潮那麼多，戴耶誕帽挺醒目的，民眾真的需要幫助的時候更容易找到警察幫忙也不錯啊，思考或許可以正向一點。」

更有本身就是「DJ警察」的員警回覆，「沒去執勤的人在表示意見，會不會太斷章取義了，我是站的很開心啦，讓人更感動的是，下雨在穿雨衣當下，還有民眾主動幫撐傘，簡單的一句，警察老公公，你辛苦了，一切都值得了，我想在民眾面前，『尊嚴』跟『尊敬』，我會想要『尊敬』吧！」

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